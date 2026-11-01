レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、ラシン・サンタンデールとの一戦で下された一連の審判判定を擁護し、キリアン・ムバッペに与えられたPKが呼んだ論争や、試合中のいくつかの判定に伴った抗議にもかかわらず、主審のムヌエラ・モンテロは技術的に良いパフォーマンスを見せたと強調した。

モウリーニョは、レアル・マドリードが「エル・サルディネロ」でラシンを3-0で下した試合後の記者会見で、主審は審判判定の場面にうまく対処したと語り、オーレリアン・チュアメニへのハンドをめぐってホームチームが要求したPKは正しいものではなかったと指摘した。

ポルトガル人監督はこう付け加えた。「彼らはすべてのことに抗議していた。私はこのスタジアムが本当に気に入っている。特別な場所だ。人々はただ上映を見るために映画館へ来るわけではなく、ここではサポーターがプレーしているのだ。しかしルールを知らない者が多く、それは部分的にはルールが絶えず変更されていることに起因している」

さらに続けた。「チュアメニへのPKではなかった。60メートル離れた位置からは見えなかったが、見たときには、VARの審判が見落としていなかったと確信した。PKではなかった。主審は技術的に見事だった」

試合については、モウリーニョはスコアが4-0になっていてもおかしくなかったと説明したが、試合はいくつかの時間帯で難しくなり得るものだったとし、こう語った。「重要な一週間における良い勝利だ」。そのうえで、チームが成し遂げている成長と、選手たちが身体的・戦術的な両面で示したひたむきさを称賛した。

指揮官はベリンガムとディオマンデについて語り、チームは身体的にも戦術的にも優れた能力を持つ選手を擁しており、非常にひたむきな集団を見たと強調した。そしてレアル・マドリードは徐々に成長しているが、特に守備的に密集を敷くチームを相手にするときには、まだより多くの得点を挙げる必要があると付け加えた。

トレントとアテネ戦

モウリーニョは、勝利を重ねるにつれてチーム内の自信が高まっていることに触れ、感情的な側面がサッカーにおいて重要な役割を果たしており、良い結果が物事をより容易に見せるのだと述べた。その例として、数試合を欠場していたにもかかわらず素晴らしい試合を見せたトレントを挙げた。

レアル・マドリードが3点をリードした後、試合中に見せた身振りについて、モウリーニョは不意の事態からチームを守ろうとしていたのだと説明し、こう語った。「もし誰か傲慢な者が我々のミスにつけ込んで、素早くフリーキックを蹴ったらどうなるか想像できるか? 私はあらゆる手段でチームを助けようとしているのだ」

またポルトガル人監督は、自身の意識が次のアテネ戦に向かい始めていることを明かし、行った交代はあらかじめ決まっていたものではなく、次の試合でスタメン起用しない何人かの選手を休ませることを考えていたと説明した。4人か5人の交代を行う可能性があるとしたうえで、スペインサッカーは自国のチームが勝利を収めるのを見たいと望んでいると指摘した。