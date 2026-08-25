ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリードのリーガ・エスパニョーラでの好スタートを生かそうと考えており、選手たちには今後も勝ち点を積み重ね続けるよう求めている。ポルトガル人指揮官は同時に、フィットネスの水準を引き上げ、チームの各要素間の連携を高める作業に取り組んでいる。

スペイン紙「アス」によれば、モウリーニョは早くも一つの課題に直面している。それはレアル・マドリードの選手たちのフィジカルコンディションのばらつきであり、一部の選手はチームメイトに比べてはるかに多くのトレーニングセッションを経てプレシーズンを開始したためだ。

この差は、ウイセン、バルベルデ、ギュレル、ダンフリースといった選手たちと、ムバッペ、ベリンガム、コナテ、ククレジャといった選手たちとの間に表れている。

こうした困難があるにもかかわらず、モウリーニョは自チームがエスパニョール戦、特に2－1での勝利において見せた攻撃面の内容に満足感を示し、対戦相手のほうがより準備が整っていたにもかかわらず、レアル・マドリードは徐々に試合を自分たちのスタイルへと引き込むことに成功したと評価した。相手は数週間に及ぶチーム全体でのプレシーズンをこなし、選手の誰一人としてワールドカップに参加していなかった。

ポルトガル人指揮官は、自身の戦術的な考えの根幹をなす攻守の切り替えを完成させる作業をなお必要としているが、完全な連携に到達するにはさらに時間と作業が必要になることを理解している。

一方でモウリーニョは、ロッカールームに新たな文化を植えつけ始めた。それは競争、野心、そして勝利への渇望に基づくものであり、チャンピオンズリーグ、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイをはじめとする主要タイトルを2シーズン無冠で過ごした後にタイトルを渇望する一部の選手たちの思いを生かしている。

スタートは技術面では理想的とは言えなかったものの、数字はチームの人間性の強さを反映している。レアル・マドリードはエスパニョールを、成功したデュエルの数で63対51、素早いボール奪取で22対17、さらにボールの回収でも60対55と上回った。

モウリーニョはまた、日々の要求、規律、そして全選手間の連帯に基づくシステムを根づかせる作業にも取り組んでおり、それは勝利後のクルトゥワの発言に表れた。彼はチームの規律を称え、レアル・マドリードの選手たちが一つの方向に向かって取り組み始めたと強調した。

ベルギー人ゴールキーパーは「全員が一つの方向に向かって取り組んでいる」と述べ、モウリーニョがチーム内に根づかせようとしている献身の姿勢を示唆した。

今後の段階でレアル・マドリードにとって勝ち点を積み重ねることの重要性は増していく。というのも、チームは国際マッチウィーク前に7試合を戦い、そのうち4試合が敵地であるためだ。対戦相手はエスパニョール、続いてレアル・ベティス、エルチェ、アトレティコ・マドリードとなる。

フィジカルコンディションが引き続き向上し、選手間の連携が高まっていく中で、モウリーニョは、この難しいスタートがより力強いシーズンの土台へと変わることを望んでいる。特に、国際マッチウィーク後にはエデル・ミリトンの復帰が待たれており、それはポルトガル人指揮官に布陣上の追加的な選択肢を与えることになる。