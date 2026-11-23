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ジョゼ・モウリーニョ監督は、明日火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグのPSV戦を前に、レアル・マドリード内の警戒レベルを引き上げた。名前や知名度の差があるとはいえ相手を侮ってはならないと選手たちに警告する一方、ポルトガル人指揮官は過密日程の1週間に向けて、選手たちのコンディションを管理し万全の状態を保つため、先発メンバーの入れ替えを準備している。

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スペインメディア『デフェンサ・セントラル』によると、モウリーニョ監督はレアル・マドリードの選手たちに明確なメッセージを送り、PSVに対して全力で真剣に臨む必要性を強調した。インテル、アーセナル、ローマといったクラブと比べたオランダのクラブの格に惑わされてはならないとし、特に相手は国内リーグで首位に立っており、レアル・マドリードが立ち上がりから求められる集中力を欠けば、計算を狂わされかねない力を持っていると指摘。指揮官はあらゆる気の緩みに警鐘を鳴らした。

モウリーニョ監督の警告は、セルタ戦でのレアル・マドリードのパフォーマンスを受けてのものだ。チームは前半に苦しみ、相手にゴールを脅かされたが、試合終了5分前のカルロス・エスピの決勝ゴールでつまずきを回避し、2-1で勝利を収めた。この一戦ではいくつかの課題が浮き彫りとなり、ポルトガル人指揮官はPSV戦でそれを繰り返したくないと考えている。チャンピオンズリーグの試合では、ミスを挽回する余地が大きくないからだ。

勝ち点12を獲得しているレアル・マドリードにとって、この一戦はチャンピオンズリーグのリーグフェーズで完璧な成績を続けるための重要な機会となる。同フェーズで全勝を記録しているのはパリ・サンジェルマンとレアル・マドリードのみで、チームはラウンド16へのストレートインを早期に決めたいところだ。PSVに勝利すれば順位表での立場を大きく後押しすることになり、12月9日にエミレーツ・スタジアムで行われる注目のアーセナル戦を前に弾みがつく。そのアーセナル戦は、大会におけるチームの行方を左右する大きな意味を持つ可能性がある。

フィジカル面の負荷管理の一環として、モウリーニョ監督は出場機会の多い選手たちに対するローテーション方針を継続する考えだ。セルタ戦ではすでにオーレリアン・チュアメニ、マルク・ククレジャ、フェデ・バルベルデをベンチに置いており、PSV戦でも再び一部の選手に休養を与える見込みとなっている。過密日程と複数の大会が重なるなかで疲労の蓄積を避けるとともに、チームの競争力を犠牲にすることなく、シーズンの今後の段階に向けてグループ全体のコンディションを維持したい意向だ。

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予想では、ヴィニシウス・ジュニオールが先発に復帰し、バルベルデとチュアメニも名を連ねる見通しだ。チュアメニは内転筋の負傷によりセルタ戦を欠場していた。一方で、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとヤン・ディオマンデ、さらにはディーン・ハイセンとイブラヒマ・コナテ、加えてエドゥアルド・カマヴィンガとベルナルド・シルヴァが休養する可能性にも注目が集まっている。コーチングスタッフは出場時間をバランスよく配分したい考えだ。なお、ラウール・アセンシオはすねの骨の疲労骨折で手術を受けたため引き続き欠場となり、フェルラン・メンディはチームの欧州大会の登録メンバーに入っていない。

次の試合 RMA UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 PSV 視聴する

こうした方針により、より多くの選手に出場の道が開かれる可能性がある。その筆頭はエンドリッキ・フェリペ、ブラヒム・ディアス、ティアゴ・ピタルチ、カルロス・エスピで、特にレアル・マドリードが主導権を握り、早い段階で試合を決めることができれば、その可能性は高まるだろう。