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アントニオ・アダンがプロサッカー選手としてのキャリアに幕を下ろした。39歳のスペイン人元GKは水曜日、現役引退を発表。レアル・ベティスで名を上げたアダンだが、それ以前に所属したレアル・マドリーでは、クラブのレジェンドであるイケル・カシージャスに代わって正GKに抜擢され、大きな驚きを呼んだ。

マドリード生まれのアダンは、幼い頃にレアル・マドリーの下部組織に加入し、2010年にトップチームデビューを果たした。当時世界最高クラスのGKだったカシージャスがいたため、ベルナベウで正GKになる可能性は極めて低いとみられていた。

しかし2012年12月、アダンは突如として正GKの座をつかんだ。その背景には、ジョゼ・モウリーニョとカシージャスの確執があった。ポルトガル人指揮官は、カシージャスが先発メンバーをスペインのメディアに漏らしたと非難。一方のカシージャスは、ロッカールームの緊張を悪化させないよう、新たな立場を黙って受け入れた。

アダンは続くレアル・ソシエダ戦でも先発したが、退場処分を受けた。折しも移籍市場の真っただ中だったことも不運だった。レアル・マドリーはセビージャからディエゴ・ロペスを獲得。シーズンの残り期間は、カシージャスとアダンの両者に代わってロペスが起用された。アダンのレアル・マドリーでの出場は、通算18試合だった。

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出場機会を増やすために退団したアダンは、まずカリアリに加入。その後、2014年1月にレアル・ベティスへ移り、スペインに戻った。同クラブでは165試合に出場し、充実した時期を過ごす。2018年にはアトレティコ・マドリーに移籍し、2年間にわたってヤン・オブラクの控えを務めた。

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2020年にはスポルティング・ポルトガルからの関心に応じて移籍し、正GKとして通算156試合に出場した。ポルトガルリーグ優勝2回などを経験した後、1年間の無所属期間を経て、2025年にイランのエステグラルFCでキャリアを再開。同クラブで19試合に出場し、今、現役生活に区切りをつけた。

アダンはSNSで「子どもの頃に夢見たことをすべて経験できたのは幸運だった」と報告した。「勝ったことも、負けたことも、泣いたことも、祝ったこともある。そして何より、学んだ。チャンスを与えてくれたすべての人に感謝したい」

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スペインA代表での出場経験はないアダンは、さらに続けた。「ともに戦ってくれたすべてのチームメート、指導してくれた監督たち、自分の居場所となってくれたクラブ、そしていつもそばにいてくれた家族に」

「サッカーは私にすべてを与えてくれた。もうサッカーを取り巻く音を聞くことはできないけれど、その音は永遠に記憶に刻まれ続けると確信している。ありがとう、サッカー。プレーできたことは光栄だった」と締めくくった。