ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが、バルセロナとのクラシコを2-1で制した。互角の展開となった一戦を白い巨人が制したのは、キリアン・エムバペの2得点に加え、ホームチームの脅威を封じた守備組織の働きによるもので、とりわけラミン・ヤマルはレアル・マドリードの右サイドを突破するのに大きな苦労を強いられた。

スペイン紙「スポルト」によると、この勝利によりレアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラの優勝争いにおける立場を強化し、バルセロナとの差を3ポイントに縮めた。リーグ戦とUEFAチャンピオンズリーグでの近年の勝利、そしてピッチ上でのパフォーマンス向上を受けて、モウリーニョに新たな弾みを与えることとなった。

プレッシャーにさらされたヤマル

右サイドでは、試合屈指の個人対決が繰り広げられた。マルク・ククレジャがラミン・ヤマルの動きを封じることに成功し、ヤマルはこのスペイン人ディフェンダーを突破するのが困難だったため、いくつかの場面でいら立ちを見せた。

32分、ヤマルは自身に対するタックルを受け、主審のマルティネス・モヌエラに抗議してククレジャへの警告を求めた。ヤマルは、このディフェンダーがイエローカードを受けることなく自分に対して繰り返しファウルを犯していると考えていた。

映像からは、バルセロナのスターが相手に警告を招きかねないファウルを誘おうとする様子が明らかになった。ある攻撃の場面で約10秒間ボールをキープし、ククレジャにタックルを仕掛けさせようと試みたのだ。

ヤマルの賢さを認めたモウリーニョ

守備プランを成功させたにもかかわらず、モウリーニョはラミン・ヤマルの能力への称賛を隠さず、間近で見たことでテレビ画面を通して見るよりも選手の実力がはっきりと分かったと強調した。

ポルトガル人指揮官はこう語った。「選手がどれほど優れているかは、目の前にいるときにしか分からない。テレビでは奥行きの感覚が得られない。10メートルの距離でラミンを見て、その質を理解した」

さらに、ヤマルは非常に賢く、マークするのが難しい選手だと述べ、ククレジャからイエローカードを引き出そうとしたが、レアル・マドリードのディフェンダーはその状況にうまく対処したと説明した。また、バルセロナに数的優位を生かして決定機を作らせなかったディオマンドの貢献も称賛した。

対決の背景を明かす過去の発言

ヤマルとククレジャの対決の根源は、このディフェンダーのスペイン代表入りに関するヤマルの過去の発言にさかのぼる。ヤマルは、ラジオ「カデナ・コペ」の番組「ティエンポ・デ・フエゴ」で、ククレジャに対し、最初の試合は先発で出場するが、2試合目は自分が打ち負かすのでベンチスタートになるだろうと伝えたと語っていた。

クラシコでは、ククレジャはスタンドからのブーイングを浴びながらも試合終了まで対決を続けた。一方で主審は、前半にバルセロナのアタッカーに対して複数のファウルを犯したにもかかわらず、彼にイエローカードを提示しなかった。

この対決は、UEFAチャンピオンズリーグでのチェルシー対バルセロナの一戦を思い起こさせる。その試合でもククレジャはヤマルの脅威を抑え込むことに成功し、マン・オブ・ザ・マッチに輝く傑出した守備パフォーマンスを見せていた。