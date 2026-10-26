ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが、バルセロナとのクラシコを2－1で制した。互角の展開となった一戦を白のユニフォームを纏うチームがものにできたのは、キリアン・ムバッペの2得点に加え、ホームチームの脅威を抑え込んだ守備組織の功績だった。とりわけ、レアル・マドリードの左サイドを突破するのに大いに苦しんだラミン・ヤマルを封じ込めた点が大きかった。

スペイン紙『スポルト』によれば、この勝利によってレアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラの優勝争いにおける立場を強化し、バルセロナとの勝ち点差を3に縮めた。リーグ戦とチャンピオンズリーグでの近況の連勝、そしてピッチ上でのパフォーマンス向上に続き、モウリーニョに新たな弾みをもたらすものとなった。

プレッシャーにさらされたヤマル

右サイドでは、試合屈指の個人対決の一つが繰り広げられた。マルク・ククレジャがラミン・ヤマルの動きを封じることに成功し、ヤマルはスペイン人ディフェンダーを突破するのが難しく、いくつかの場面でいら立った様子を見せた。

32分、ヤマルは主審のマルティネス・ムヌエラに抗議し、自身へのファウルを犯したククレジャへのイエローカードを要求した。ヤマルは、このディフェンダーが自分に対して繰り返し反則を犯しているにもかかわらず、イエローカードを受けていないと主張した。

映像からは、バルセロナのスターがイエローカードにつながりかねない反則を相手に誘発しようとした試みが明らかになった。ある攻撃の場面で約10秒間ボールをキープし、ククレジャに自分へ仕掛けさせようとしたのだ。

ヤマルの賢さを認めたモウリーニョ

守備プランが成功したにもかかわらず、モウリーニョはラミン・ヤマルの能力への称賛を隠さなかった。間近で見たことで、テレビの画面を通して見えるよりも、この選手のレベルがより明確にわかったと明言した。

ポルトガル人監督はこう語った。「選手がどれほど優れているかは、目の前にいるときにしか理解できない。テレビでは視点が欠けている。ラミンを10メートルの距離で見て、その質を理解した」

さらに、ヤマルは非常に賢く、マークするのが難しい選手だと述べ、ククレジャからイエローカードを引き出そうとしていたが、レアル・マドリードのディフェンダーはこの状況にうまく対処したと説明した。また、バルセロナに数的優位を生かされて決定機を作らせなかったディオマンデの貢献も称賛した。

対決の性質を明かす過去の発言

ヤマルとククレジャの間の対決の根源は、ククレジャがスペイン代表に加わることに関するヤマルの過去の発言にさかのぼる。ヤマルはラジオ局『カデナ・コペ』の番組『ティエンポ・デ・フエゴ』での発言で、ククレジャに「最初の試合は先発で出場するが、2試合目は俺が倒すから控えに座ることになる」と伝えたと語っていた。

クラシコでは、ククレジャはスタンドからのブーイングを浴びながらも、試合終了まで対決を続けた。一方、主審は前半、ククレジャがバルセロナの攻撃陣に対して複数の反則を犯したにもかかわらず、イエローカードを提示しなかった。

この対決は、チャンピオンズリーグでのチェルシー対バルセロナの一戦を思い起こさせる。あの試合でククレジャはヤマルの脅威を抑え込むことに成功し、マン・オブ・ザ・マッチを受賞する傑出した守備パフォーマンスを披露した。