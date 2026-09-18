アルゼンチン人のディエゴ・シメオネとポルトガル人のジョゼ・モウリーニョの対決が再び実現する。アトレティコ・マドリードとレアル・マドリードがワンダ・メトロポリターノでの新たなダービーで対戦するのだ。両監督による最後の公式戦での対戦は2014年4月30日、チャンピオンズリーグ準決勝の第2戦にさかのぼる。

その試合はスタンフォード・ブリッジでのチェルシー対アトレティコ・マドリードで、ビセンテ・カルデロンでの第1戦はスコアレスドローに終わっていた。

第2戦は決定的な一戦であり、大会の真の決勝への到達をかけた「決勝戦」を意味していた。

フェルナンド・トーレスがチェルシーの唯一の得点を挙げたが、その後アドリアン・ロペス、ディエゴ・コスタ、アルダ・トゥランがアトレティコ・マドリードの逆転を導き、同クラブは3対1で試合を決めて決勝進出を果たした。

これはシメオネとモウリーニョの6度目の対戦であり、アルゼンチン人監督は自身初のチャンピオンズリーグ決勝進出を目前にしていた。

それ以前、正確には2013年5月17日には、国王杯のダービーで両チームが顔を合わせた。それはモウリーニョのレアル・マドリードでの第1期における最終章であり、シメオネの下でのアトレティコ・マドリードの台頭の決定的な始まりでもあった。

翌シーズン、アトレティコはレアル・マドリードとバルセロナを上回ってリーガ・エスパニョーラを制した。

国王杯決勝ではレアル・マドリードがクリスティアーノ・ロナウドのゴールで先制したが、アトレティコ・マドリードはラダメル・ファルカオのパスからディエゴ・コスタが決めて同点に追いついた。

延長戦で、ジョアン・ミランダがコケのパスから頭で合わせてタイトルを決定づけた。一方でアトレティコは試合中、レアル・マドリードの決定機とゴールポストに苦しめられた。

その決勝でアトレティコ・マドリードのゴールマウスを守っていたのはティボ・クルトワであり、現在はレアル・マドリードのゴールを守るに至っている。

モウリーニョは直近3度の対戦でシメオネに勝利しておらず、それ以前の最初の3試合ではすべて勝利を収めていた。いずれもレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの試合であり、2012年4月11日にカルデロンで4対1、2012年12月1日にサンティアゴ・ベルナベウで2対0、2013年4月27日にマンサナーレスで2対1という結果だった。

この間、シメオネはアトレティコ・マドリードの監督を務め続けた一方、モウリーニョはチェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを指揮し、昨夏の復帰に至るまで、その間にアトレティコやシメオネと対戦することも、ワンダ・メトロポリターノに足を運ぶこともなかった。

レアル・マドリードの監督時代、モウリーニョはシメオネ相手に9試合でわずか1勝しか挙げられず、それが国王杯決勝での勝利だった。残りの対戦はすべてアルゼンチン人監督に軍配が上がった。