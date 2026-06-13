ホルヘ・メンデスは自身が率いる「Gestifute」を通じて、スペインサッカー界で最も影響力のある人物の一人となった。広範な人脈とビッグクラブとの長期にわたる関係により、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードの移籍や契約更新に大きな影響力を発揮している。

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、ジョゼ・モウリーニョの就任は、クリスティアーノ・ロナウドのレアル・マドリード退団後に冷え込んでいたフロレンティーノ・ペレス会長とメンデスとの関係を再び強化した。

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最近、モウリーニョ、メンデス、ホセ・アンヘル・サンチェス、ジョニー・カラファットの4人は2026-27シーズンの戦略を話し合う会議を開いた。

同紙によると、この会合でメンデスは新スポーツプロジェクトの中心的存在となり、モウリーニョはベルナルド・シルバ、ルベン・ディアス、マテウス・ヌニェス、マテウス・フェルナンデスの獲得を要望した。

メンデスはバルセロナでも影響力を持ち、アンソ・ファティのモナコ移籍やマルク・カサドの売却交渉にも関与。ラミン・ヤマルら複数選手の代理人も務める。

メンデスは歴史的にアトレティコ・マドリードとも良好な関係にあるが、ベルナルドの移籍交渉が流れたことで多少の緊張が生じているという。それでも同紙は、彼が同クラブの常連代理人の一人だと伝えている。

なお、ベルナルドは当初アトレティコ加入目前とされたが、現在はレアル・マドリードへの移籍が間近だ。