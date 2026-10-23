モウリーニョがバルベルデに謝罪、ポルトガル人指揮官はクラシコ前に過ちを悟ったのか？

ウルグアイ代表フェデ・バルベルデが、ライプツィヒ戦での勝利で右サイドバックとして卓越したパフォーマンスを見せ、バルセロナとのクラシコを前にレアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの構想に強く割って入り、注目の一戦で彼がどのポジションを担うのかという議論を再燃させた。

スペイン紙『アス』は、バルベルデがクラシコを数日後に控えた欧州の舞台で輝きを放ち、キャリアの中でも最高の右サイドバックとしてのパフォーマンスのひとつを披露したと報じた。これにより、同ポジションで彼を主軸として起用すべきだという声が高まっている。もっともモウリーニョは以前、彼を継続的に同ポジションで起用することには慎重な姿勢を示していた。

バルベルデの数字が物語る

バルベルデはライプツィヒ戦でキャプテンマークを巻いてフル出場し、守備と攻撃の両面で際立ったパフォーマンスを見せた。チャンスメイク数では3回でトップに立ち、アタッキングサードへの進出回数も26回と最も多かった。

またレアル・マドリードの選手として81本のパスを記録し、97本のパスを完遂したディーン・ハウセンに次いでこの部門で2位につけた。守備面でも成功したタックル数4回でトップに立ち、ボールタッチ数も116回と試合を通じて最多だった。

バルベルデはボール奪取では5回で2位、クロスは2本で2位、シュートは2本で4位につけ、チームのパフォーマンスにおける彼の影響力の大きさを示す数字となった。

バルベルデの輝きは攻撃面の役割にとどまらず、明確な守備の堅実さも示した。90分を通してウイングのヌーサに突破を許したのは一度だけであり、ライン間を動き回り、中盤を支え、ボールを持って攻撃エリアまで持ち上がる能力を存分に発揮した。

モウリーニョ、慎重姿勢を示しつつもバルベルデを称賛

モウリーニョはライプツィヒ戦後にバルベルデのパフォーマンスを称賛し、その守備の堅実さと前へ進出して攻撃に貢献する能力を強調した。

ポルトガル人指揮官は次のように語った。「バルベルデは守備で堅実だったし、その後は見事に前へ出ていった。チームはあのエリアで非常に柔軟で、あのサイドで非常に創造的だった」

この称賛は、モウリーニョが当初の発言でバルベルデを右サイドバックとして継続的に起用することに慎重な姿勢を示した後に出たものだ。彼はチームには彼のような特長を持つ選手が一人しかいないとし、このポジションでの起用は限定的な範囲にとどめ、攻撃面での役割で活用することを好むと述べていた。

しかしバルベルデはビジャレアル、ローマ、セビージャ、ライプツィヒとの対戦で右サイドバックとして出場し、このポジションを有能にこなせるというファンの確信を強める一連のパフォーマンスを披露した。

バルベルデはバルセロナ戦でどこでプレーするのか？

バルベルデの輝きは、クラシコを前にモウリーニョにいくつかの戦術的な選択肢を突きつけている。彼を右サイドバックで起用すれば攻撃的ポジションの人選に影響が及ぶ一方、中盤や右ウイングでの起用は、彼のゲームメイク能力とゴールへ迫る力を活かす機会を与えることになるからだ。

『アス』紙によれば、最も可能性が高いシナリオはバルベルデが引き続き右ウイングを務めることだという。ただし、直近のサイドバックでのパフォーマンスは、バルセロナ戦でウイングの背後に彼を据える可能性についての議論を再び開くこととなった。

モウリーニョは早々に手の内を明かさないと見られる。特にバルベルデの位置は、最終ラインか中盤か、あるいはアタッキングサードかを問わず、スターティングメンバー内での役割分担に影響を及ぼすからだ。

同紙は、以前の時期にこの役割が議論を呼んだバルベルデが、今では右サイドバックでプレーするという考えをより受け入れるようになり、同ポジションでより多く起用できる可能性を後押しするパフォーマンスを示していると伝えた。