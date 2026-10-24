レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、明日日曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナとのクラシコを前に、フェデリコ・バルベルデを右サイドバックで起用し、エドゥアルド・カマビンガに中盤でのプレー機会を与えるなど、チームのスターティングメンバーに変更を加える準備を進めている。

「マルカ」紙によると、レアル・マドリードの予想スタメンは、両チームにとって重要なこの一戦でバルセロナのプレッシャーに対抗し、速攻を軸に戦うため、選手たちのフィジカルと技術の能力を活用しようとするモウリーニョの方針を反映しているという。

ゴールマウスはティボ・クルトワが守り、その前のディフェンスラインにはイブラヒマ・コナテ、ディーン・ハウセン、マルク・ククレジャ、そして右サイドバックにバルベルデが並ぶ見込みだ。レアル・マドリードのキャプテンであるバルベルデは、本来の得意なポジションではないものの、直近2試合でこのポジションで卓越したパフォーマンスを見せている。

中盤では、モウリーニョはオーレリアン・チュアメニとカマビンガをダブルボランチに据える構想で、その前の攻撃的な3枚にはアルダ・ギュレル、ジュード・ベリンガム、ディオマンデを配置し、レアル・マドリードの攻撃を牽引するキリアン・ムバッペを支える狙いだ。

出場停止によるヴィニシウス・ジュニオールの不在が、攻撃陣の役割の再編成を迫っている。ライプツィヒ戦で印象的なゴールを決めるなど、近頃の好調を背景にディオマンデが左サイドを担うと見られる一方、ギュレルは右サイドでプレーしつつ、中央に移動して攻撃の組み立てやゲームメイクに関与する可能性もある。

カマビンガは、モウリーニョの構想における有力な賭けの一つだ。シーズン序盤は出場機会が減っていたが、コーチングスタッフは、彼のフィジカルの能力とドリブルや突破のスキルがバルセロナのプレッシャーに対処するうえでアドバンテージをもたらすと見ており、さらにボール保持を速攻へと転換する能力も評価している。

レアル・マドリードは、守備の堅固さと攻撃の有効性のバランスが求められるこの一戦、とりわけスタメンに予想される変更の中で、こうした特性を活かしてアウェーでバルセロナの守備を混乱させたいと考えている。

レアル・マドリードの予想スタメン

クルトワ、バルベルデ、コナテ、ハウセン、ククレジャ、チュアメニ、カマビンガ、ギュレル、ベリンガム、ディオマンデ、ムバッペ。