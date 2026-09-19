レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督が、アトレティコ・マドリード戦を前に再び審判について語った。試合前に審判について議論するのは好まないと明言しつつも、注目のマドリード・ダービーをワンダ・メトロポリターノで戦う前日、バルデベバスで開かれた記者会見でのことだった。

モウリーニョの発言は、前節にバルセロナとアトレティコ・マドリードに与えられたPKについて質問されなかったことへの驚きを示した過去の発言を持ち出されたことを受けてのものだった。

ポルトガル人指揮官はこう語った。「先週与えられたPKについてはどうなんだ？もう手遅れだ。1節分の試合が終わり、我々はエルチェがなぜ11人で試合を終えたのかについて話すことができる」

そしてモウリーニョはダービー戦の審判についての話に移り、こう述べた。「明日の試合の審判が1週間前からわかっていたというのは、少し奇妙だ」。その後、試合を担当する審判への信頼を強調した。

さらにこう付け加えた。「私はこう言いたい。もし彼が任命されたのなら、それはこれほど感情的な重要性を持つ試合を担当するのに十分な能力と経験を備えているからだ。試合前に審判について語るのは好まない。試合前は彼を全面的に信頼している。その後どうなるかを見ていくことになる」