レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、スペイン・ラ・リーガ第6節としてエルチェと対戦する火曜日の夜、「マルティネス・バレーロ」で行われる一戦を前に記者会見に臨み、チームの準備状況、複数の主力選手のコンディション、そして自らがチームに浸透させようとしているプレースタイルについて語った。

スペインメディアが詳細を報じたこの会見で、モウリーニョはビニシウス・ジュニオール、アルダ・ギュレルから始まり、チュアメニのコンディションの回復、そして高い位置からのプレスと選手の出場時間の管理に関する自身の哲学に至るまで、レアル・マドリード内部の重要ないくつかの案件に言及した。そして最後には、PKをめぐる印象的なコメントで会見を締めくくった。

モウリーニョはエルチェ戦についての目標を明確に要約し、こう語った。「勝ちたい。良いプレーをして勝ちたい、それ以上のものはない」。そして、勝利を収めることと、チームに求める水準を発揮させることに集中していると強調した。

ギュレルへの期待値を引き上げる

ポルトガル人指揮官はアルダ・ギュレルに大きな称賛を示し、ピッチ上で違いを生み出す能力を評価してこう述べた。「彼のクオリティは驚異的だ。鋭い視野、決定力、チームのパフォーマンスにもたらす安定感、そして創造性。彼には計り知れない可能性があり、その数字はすでに目を見張るものだ」。

モウリーニョは印象的な口ぶりでこう付け加えた。「彼が最高だ、最高だ、最高だ、と3回言って大げさにするつもりはないかもしれない。だが、そう、彼は最高だ、最高だ」。

一方でモウリーニョはビニシウスに対し、ゴール前でのさらなる決定力を求めた。このブラジル人選手の最高の姿は、チャンスをゴールに変えられるときに表れると考えているが、同時にチームプレーと日々の成長の重要性も強調した。

そしてこう語った。「彼の最高の状態はゴールを決めることだ。ゴールをお膳立てすることが重要なのは明らかだし、チームプレーも極めて重要、日々の取り組みも重要で、彼はそれを完璧にこなしている。しかし、もう一人のビニシウスがいるのだ」。

モウリーニョが自らのプロジェクトを説明

モウリーニョは、自分が望む形のレアル・マドリードを見るには3か月が必要だという以前の発言について改めて答え、魔法のような解決策を持っているという意味ではなく、作業を続けながらより成熟したチームにたどり着くという意味だと説明した。

彼はこう語った。「私が言いたいのは、3か月後には今の自分より良くなっていたいということだ。だが、3か月で私たちを非常に強くする魔法のレシピを持っているわけではない」。

そして、成長は試合とトレーニングを通じて段階的に訪れるものだと強調し、連携を高め、コーチングスタッフとの作業を続けることがチームの向上を助けると述べた。

高い位置からのプレス

ポルトガル人指揮官は、自らが導入しようとしている守備のスタイルについて語り、高い位置からのプレスは試合を通してずっと続けられるものではなく、チームは試合の流れに応じてスタイルを変えられる必要があると強調した。

彼はこう説明した。「90分間ずっと高い位置からプレスをかけ続けることが可能だとは思わない。それは私たちのスタイルではない」。同時に、レアル・マドリードが引いて守るだけのチームになることは望んでいないと強調した。

そしてこう付け加えた。「私は密集した守備ブロックのスタイルは好きではない。だが同時に、相手が2点や3点を取り、GKに見事なセーブを強いるようなことで大いに苦しむのも望まない」。

チュアメニが復帰

モウリーニョは、チュアメニが復帰後の過去の試合では限られた時間の出場にとどまっていたが、今後はより大きな役割を担うことになると明言した。

彼はこう語った。「彼は絶えず良くなっており、より強さと自信を感じている。明日は出場するだろう。今、彼が何分プレーするかを決めることはできない」。

また、コーチングスタッフは選手のフィジカル面の負荷を慎重に扱っていると説明し、ジムでの作業、個別トレーニング、メディカルのフォローを含む、けが予防のための総合的なプランがあると述べた。

バロンドールをめぐる論争

バロンドールとその受賞に値するかについてのラミン・ヤマルの発言について問われると、モウリーニョはバルセロナの選手との論争に加わることを拒み、端的にこう述べた。「私は選手の発言についてはコメントしない。すべての意見を尊重するが、それについてコメントはしない」。

また、中盤でバルベルデとチュアメニを併用する可能性についても語り、これは選手が守備的か攻撃的かという問題ではなく、それぞれの特性に応じた各選手の役割の違いを踏まえつつ、ピッチ上で求められるバランスを実現することの問題だと強調した。

PK戦

会見の最後、話がすでに終わりに達したかに見えたそのとき、モウリーニョは印象的なコメントを放った。「PKについての質問はないのか。おかしいと思わないか」。そう述べ、エルチェ戦を前に審判をめぐる案件について含みのある示唆を残した。