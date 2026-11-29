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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、デポルティボ・アラベスのコーチングスタッフがプレー再開を遅らせる目的で、ベンチから意図的に2つのボールをピッチに投げ入れたと非難し、競技規則の定めに従って同チームのキケ・サンチェス・フローレス監督を退場処分にするよう求めた。

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スペイン紙『マルカ』によると、モウリーニョはレアル・マドリー対アラベス戦後の記者会見で、この場面でのソト・グラード主審の対応を批判した。バスクのチームのベンチの振る舞いに寛容すぎたうえ、規則が定める懲戒措置を取らなかったというのがモウリーニョの主張だ。

レアル・マドリーの指揮官は「彼らは時間稼ぎに対して非常に寛容な主審に恵まれた。あまり詳しくは触れたくないが、彼は非常に明確なルールを無視するほど寛容だった。テクニカルスタッフの一員がピッチにボールを投げ入れた場合、監督は退場になるとルールで定められている」と語った。

さらに「彼らは2度ピッチにボールを投げ入れたが、主審はその行為に対しても、失われた数秒に対しても非常に寛容だった」と続けた。

モウリーニョはアラベスの勝利を称えつつも、苛立ったのはベンチからピッチにボールが投げ入れられたことだと説明し、「彼らは試合のリズムを落とし、実際のプレー時間を減らすことに成功した。それが我々の仕事をより難しくした」と述べた。

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続けて「キケには彼のプランについて祝福を送る。ただ、唯一非難したいのは、不適切な行為であるピッチへのボールの投げ入れだ。今のサッカーでは、もう誰もそんなことはしない」と語った。

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モウリーニョが言及したルールは、国際サッカー評議会（IFAB）が定める競技規則第12条のうち、チーム役員とベンチの行動を規定する条項に基づいている。

同規則では、手や足を使って意図的に物をフィールドに投げ入れる行為は、退場に値する反則とされている。

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また、モウリーニョが根拠とした項目では、責任ある行動を取らないチーム役員に対して主審が措置を講じ、注意を与える、イエローカードで警告する、あるいはレッドカードを提示してフィールドおよびテクニカルエリアを含むその周辺から退場させることができると定めている。

さらに、反則を犯した人物を特定できない場合は、テクニカルエリアにいる監督が処分の対象になると規定されている。

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デニス・スアレス、ボールの投げ入れを否定

一方、アラベスのデニス・スアレスはモウリーニョの主張を否定した。試合後、チームの勝利を分析するために番組『ヒガンテス』に出演し、事の真相を説明している。

同MFは「いや、いや、いや。あれは試合終盤のことで、僕らがボールを2つクリアしたんだ。ベンチの後ろにはガラスの壁があって、ボールがそれに当たってピッチに戻ったんだよ」と語った。

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さらに「モウリーニョは背を向けて立っていたから、僕らがボールを投げ入れていると思ったんだろう。ベンチにはボールなんて1つもないし、今はどのチームもベンチにボールを置いていない。ボールはピッチの周りに配置されたコーンの中に入れられているんだ」と続けた。

同MFは改めて経緯を説明し、「モウリーニョは背を向けて立ち、ピッチの方を見ていたから、見えなかったのかもしれない。でも実際には、クリアした2つのボールがベンチ後方、VIP席の上にあるガラスの壁に当たって、ピッチ内に戻ってきたんだ」と話した。