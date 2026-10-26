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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、エル・クラシコで2-1の勝利を収めた後、今夏加入したベルナルド・シウバのチームへの適応について語った。モウリーニョ監督は、異なるタイプのMFを組み合わせることで、レアル・マドリーがより優れた戦術的バランスを得られると説明した。

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モウリーニョ、カンプ・ノウで中盤選手の出場時間を管理

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、バルセロナとのエル・クラシコに2-1で競り勝った後、選手層の厚さと中盤の戦術的な組み合わせに言及した。今夏加入したベルナルド・シウバは中盤の中央で先発し、75分間献身的にプレーした後、エドゥアルド・カマヴィンガと交代した。

そのカマヴィンガは、88分に生まれたキリアン・エンバペの決勝点をアシストした。

モウリーニョ監督は、選手層の厚いチームの全員が、試合に影響を与えられるよう常に準備しておく必要があると強調した。

モウリーニョ監督、ベルナルド・シウバの適応過程を説明

モウリーニョ監督は、ベルナルドがレアル・マドリーのチームに適応していく過程について、明確な見解を示した。「ベルナルドの状況については、彼がここに来てから3カ月余りだと話してきた」と述べた。

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「もちろん、私は彼をよく知っている。だが、彼をよく知っていることと、彼がチームの中にどう溶け込めるかを見ることは別だ」

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「このチームは非常に強い。『これが私の先発11人だ』と皆さんに言うことは決してない。全員が懸命に取り組んでいる」と強調した。

戦術的なバランスには異なるタイプの中盤選手が必要

モウリーニョ監督は、中盤の中央に似たタイプの選手を並べるよりも、異なる戦術的特徴を持つ選手を組み合わせることを好むと説明した。「中盤では、似た特徴を持つ2人を起用するより、異なる才能を組み合わせる方がチームに多くをもたらすと分かった」と明かした。

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「つまり、ベルナルドとギュレルをダブルボランチで起用することはない。するとしても、切迫した状況に限る」

「私はこの才能の組み合わせを好む。守備時のバランスが得られ、攻撃を仕掛ける際の質も高まる」と付け加えた。

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豊富な選択肢を持つレアル・マドリー、優勝を争うライバルに手の内を読ませず

モウリーニョ監督の戦術的な柔軟性により、レアル・マドリーは相手の布陣や試合状況に応じて円滑に対応できる。

ベルナルド、カマヴィンガ、ギュレル、チュアメニがポジションを争っており、中盤の競争は激しい。

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レアル・マドリーは次のラ・リーガでの一戦に向け、サンタンデールに目を向ける。