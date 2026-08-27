移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、フィオレンティーナとコモはモイーズ・キーンの移籍で合意に達した。ストライカーの移籍により、ラ・ヴィオラには最低3500万ユーロ、最大4000万ユーロがもたらされる。

コモとフィオレンティーナは、26歳のキーンをめぐって以前から交渉を続けていた。キーンはここ数シーズン、フィレンツェで数少ない明るい材料の一人へと成長していた。2029年半ばまで契約を残すイタリア人FWは、79試合で35ゴール7アシストを記録している。

コモはまず1000万ユーロでキーンをレンタルし、その契約には2500万ユーロの買い取り義務が盛り込まれている。さらに一定のボーナス条件が満たされれば、フィオレンティーナは追加で500万ユーロを受け取る可能性がある。

キーン自身はすでに以前からコモと合意していた。チェスク・ファブレガス監督の下、そして莫大な資金力を持つオーナー陣の支えを受ける同クラブは、イタリアサッカー界で飛躍的な成長を遂げている。今季、イ・ラリアーニは初めてチャンピオンズリーグに参戦する。

ファブレガス監督は新たなストライカーを必要としていた。アルバロ・モラタが、マドリード地域のセグンダ所属レガネスに復帰する見通しとなっているためだ。キーンは主に、元FCユトレヒトの得点王アナスタシオス・ドゥヴィカスとポジションを争うことになる。

フィオレンティーナは、コモとの交渉がやや難航していたにもかかわらず、このところキーンの退団を強く見込んでいた。クラブはジョシュア・ザークツィーの獲得に狙いを定めている。

The Athleticによれば、フィオレンティーナとマンチェスター・ユナイテッドの交渉は良い方向に進んでいるという。25歳のザークツィーは、オールド・トラッフォードと2029年半ばまで契約を結んでおり、さらに1年延長のオプションも付いている。

フィオレンティーナは、推定500万ユーロのレンタル移籍と買い取りオプション付きの契約を目指している。買い取りオプションの金額については、現時点でほとんど明らかになっていない。