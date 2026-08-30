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imago-sport-1074297350.jpgGoal Sports Images
Siep Engelen

翻訳者：

メース・ヒルヘルスは、FCトゥウェンテを巡る奇妙な騒動がエールディビジ内での移籍によって終結するのを見届けることになる。

移籍情報
トゥウェンテ
ヘーレンフェーン
ミーズヒルガース

メース・ヒルハースはFCトゥウェンテ退団に近づいている。DFはここ最近、所属クラブとの関係がこじれており、移籍が最善の解決策となっていた。SCヘーレンフェーンがその受け皿となる。

デ・テレフラーフが伝えた。インドネシア代表の同選手の移籍については、すべての当事者が合意に達しているという。ヘーレンフェーンでは2029年半ばまでの契約にサインする見通しだ。

ヒルハースは契約延長をめぐって合意に至らなかった後、クラブ首脳陣と対立。これにより、長期間にわたってトレーニング場から締め出されていた。

その後、フランス行きの移籍は時間不足によって破談となり、さらにヒルハースは重傷も負った。今夏には当初、DFはフリーで移籍できると考えていたが、事務手続き上の問題により、満了予定だった契約は自動的に1年延長されていた。

FCトゥウェンテでは、十字じん帯負傷からの復帰途上にあり、すでに練習も再開しているヒルハースに、もはや未来はなかった。そのため、SCヘーレンフェーンへの移籍はすべての当事者にとって好ましい活路を意味する。

エールディビジ
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現在、移籍実現を阻むものはメディカルチェックのみとなっている。ヒルハースはヘーレンフェーンにとって、守備陣の補強として望まれている存在だ。

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