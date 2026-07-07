ヘンク・テン・カテ氏は、W杯不振を受けたオランダ代表の大幅な刷新に警鐘を鳴らす。彼は引退した監督として、メンフィス・デパイをまだ戦力外とすべきではないと語る。

「今回の大会ではメンフィスの活躍はほとんど見られなかったが、32歳とはいえ、まだしばらくは戦力として通用するはずだ。とはいえ、ブラジルリーグで彼がどれほど成長できるかは疑問だが」とテン・カテは『Voetbal International』誌のインタビューで語った。

テン・カテはメンフィスに、コリンチャンスを離れてオランダ・エールディヴィジに戻るよう助言する。「オランダでプレーすれば、かつてのレベルを取り戻せるかもしれない。代表にとって大きな存在だったあのレベルだ。一つの選択肢になるだろう。」

メンフィスがメディアやファンから頻繁に批判されることにも不満を示す。「彼のようなベテランが簡単に切り捨てられるのは納得できない」

アヤックス、チェルシー、バルセロナで監督を務めた彼は、W杯の不調にもかかわらず代表にはまだ潜在力があると語る。「なぜ今選手を入れ替える必要があるのか分からない。これは優れた選手たちだ。大会がうまくいかなかったからといってすぐに大掃除をする必要はない。遠くから『そうすべきだ』と言うのは簡単だ」

彼はサッカー界の2大スターを例に挙げた。「クリスティアーノ・ロナウドは10年前の彼ではないが、いまだポルトガルにとって重要だ。メッシもアルゼンチンで同じだ。選手を安易に切り捨てるべきではない。」

「今回のW杯で選ばれたオランダ代表より優れた選手を挙げられるか。ヴァン・ダイクより優れたセンターバックは今もいない」とテン・カテは結んだ。