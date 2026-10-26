メンフィス・デパイがコリンチャンスの試合に復帰するのは、早くても11月中旬になりそうだ。ブラジル版ESPNが報じている。32歳のFWは1週間余り前に大腿部を負傷し、当面は戦列を離れる。

メンフィスは先週日曜日の10月18日、練習中に筋肉を負傷した。そのため、先週末のヴァスコ・ダ・ガマとのリーグ戦（2-3で敗戦）を欠場していた。

欠場はそれだけにとどまらない見通しだ。ESPN によると、練習施設の内部では「次の代表活動期間より前に行われる試合への復帰について、悲観的な見方が広がっている」という。

メンフィスは、今週末の金曜から土曜にかけての夜に行われるミラソルとのリーグ戦を欠場することが確実だ。11月4日から5日にかけての夜に行われるサンパウロ戦も欠場を余儀なくされそうだ。そのため、コリンチャンスがボタフォゴと対戦する11月18日になって初めて、再び出場可能になる公算が大きい。

次の代表活動期間にメンフィスがオランダ代表の招集候補に入っているのか、今回の負傷が招集に影響するのかは、まだ明らかになっていない。前回の代表活動期間には、シャビ・エルナンデス監督が招集を見送っていた。

ESPN はまた、コリンチャンスの練習施設ではメンフィスを取り巻く「孤立した雰囲気」があると伝えている。その主な要因は、今年初めの契約延長をめぐる騒動だ。クラブが残留を争う現在、チームのためにプレーできていないことも状況を悪くしている。

そのため、一部の選手やスタッフはミッキーマウスにちなんで、彼を「ミッキー」と呼んでいる。ESPNは「主に、ほかの選手と比べて特別扱いされているためだ」と記している。