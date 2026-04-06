メンフィス・デパイは55ゴールを挙げ、オランダ代表の歴代最多得点者となっている。このオランダ代表のベテラン攻撃の要は、108試合の代表戦において36アシストも記録している。それにもかかわらず、メンフィスはオランダで最も批判される選手の一人である。

ほら、 常に否定的な声はあるものだ。でも、何か特別なことが関わると、必ず様々な意見が出てくる。意見は分かれることが多いが、それは構わない。ただ、僕はとても誇りに思っている。ユース時代は最初は10番（トップ）だったが、その後ウイングになった。そしてキャリアを重ねる中で、ある種の「ハーフストライカー」へと変化していったんだ」と、メンフィスはZiggo Sportの『Kick 't Met』との詳細なインタビューで振り返った。

「統計は嘘をつかないんだ。そして、ネガティブな部分については、人それぞれが自分で解釈するものだ。もしそれについて何かネガティブなことが言えるならね」と、メンフィスは、多くのゴールを決めているにもかかわらず、なぜ頻繁に批判にさらされるのか理解できない様子だ。「何と言えばいい？ 僕はまだオランダ代表として現役でプレーしている。僕の旅はまだ終わっていないし、目に入るのはポジティブなことばかりだ。」

その後、メンフィスは選手としてここまで来られた理由を説明した。「それは僕一人だけの力じゃない。チームスポーツで一人で成し遂げるなんてあり得ない。コーチやチームメイトが必要なんだ。 頭、心、そして足。僕についてはあれこれ言われているから、僕は常にその足で語ってきた。批判を止めることなんてできない。ただ言えるのは、『嫌いなやつらなんてクソくらえ』ってことだけだ。16歳でPSVのトップチームに入った時、すでに嫌いなやつらはいた。たぶん、僕は何か良いことをしていたんだろう。それが僕の心理的な考え方なんだ。」

コリンチャンスのこのフォワードは、海外では自分に対する見方が全く異なると指摘する。「ブラジル人は、なぜ彼らが私のことをそんな風に話すのか理解できない。彼らは、汗止めバンドのような些細なことばかりを話題にする。でも、もし私がそれらを一切持っていなかったら、どうだっただろう？私にとっての目標は、オランダ代表でタイトルを勝ち取ることだ。それ以外のことはひとまず忘れてほしい。」

メンフィスは、あらゆる批判にもかかわらず、常にオランダ代表にとって価値のある存在だったと考えている。「ワールドカップ予選の全23試合で、23ゴールを決めたんだ。 もちろん、相手は格下の国々だけど、誰かが決めなきゃいけないだろ？誰だったか覚えてないけど、ルクセンブルクとのアウェイ戦。2-3の決勝点をヘディングで決めた。それも全部カウントされるんだ。だって、W杯予選でポーランドと1-1で引き分けた試合もあるんだから。」

ロナルド・クーマン監督は、万全のコンディションにあるメンフィスだけがワールドカップに帯同すると明言した。その発言は、むしろこのストライカーのモチベーションをさらに高めているようだ。 「もし僕が本当に引退するなら、みんなはそれぞれの結論を出せばいい。でも、その時はまだ来ていない。ブラジルへ移籍したことで、みんなに衝撃を与えた。当時は多くの人が『あいつはもう終わった』と思っただろう。でも、僕たちはオランダ代表のためにまだ頑張っている。僕はまだ32歳だ、気楽にやってるよ。」