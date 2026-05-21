メンフィス・デパイはコリンチャンスでエールディヴィジのストライカーとポジションを争うかもしれない。

ダニーロ・ペレイラ・ダ・シルバは、コリンチャンスでプレーを続けたいと明かした。NECナイメーヘンに所属する27歳のストライカーが、ESPNブラジルに語った。

NECは今シーズン終了後、2028年半ばまで契約を結んでいるレンジャーズからダニーロを完全移籍で獲得する権利を持っている。買い取りオプションの金額は現時点では不明だ。

しかし、ナイメーヘンでの滞在は半年程度にとどまる見込みだ。アヤックスやフェイエノールトでプレーした経験を持つ元ストライカーは、ディック・シュロイダー監督の下でレギュラーを確保できなかった。

ダニーロ自身も将来を見据え、インタビューでその意向を示した。元ユース代表の彼はブラジル復帰にも前向きだ。

昨冬すでにコリンチャンスはダニーロに接触しており、本人もしばらくは母国復帰を望んでいる。「イタケラ生まれの私にとって、コリンチャンスは血の流れだ。家族全員が熱狂的なサポーターで、このチャンスは名誉だ」と語った。

移籍が実現すれば、オランダ代表歴代最多得点者とのポジション争いが待っている。

ただし、実現にはメンフィス・デパイが契約延長することが条件となる。デパイは数か月以内にクラブと交渉すると見込まれている。