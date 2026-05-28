メンフィス・デパイの代役候補への疑問：「彼はその代役としては見劣りする」

メンフィス・デパイはオランダ代表のワールドカップ最終メンバーに選ばれたが、ロナルド・クーマン監督が先発起用するかどうかは依然不明だ。番組『KieftJansenEgmondGijp』では、大会を間近に控え、オランダ代表の最適ストライカーについて議論されている。

ロブ・ヤンセンは「私はブライアン・ブロッベイのファンだ」と語り、ストライカー論争の火蓋を切った。「だが、ウィム・キーフトは彼を先発させないだろう」。

サンダーランドで好調のブロッベイについて、キーフトは「デパイの二流版だ」と疑問を呈する。「デパイはボールさばきが巧みで、パスも出せる。ブロッベイもそこのところは素晴らしい」

「だが彼には個人技がない。だからクーマンが純粋にマレンを選ぶのか気になる。マレンはまた別のタイプで、自信に満ち、ワールドカップにも帯同する」

進行役のミシェル・ファン・エグモンドは「当日のコンディションが重要で、マレンはASローマで好調を示している」と指摘。ヤンセンも「だからマレンが残るだろう」と同意した。

また、アヤックスでは不調だったものの代表に選ばれた長身FWウェグホルストを選ぶ可能性もある。本人は招集を確信していた。

メンフィスは水曜から木曜にかけての夜、コリンチャンスで45分間プレーした。このブラジルのクラブは、コパ・リベルタドーレスでアルゼンチンのプラテンセに0-2で敗れた。