メンフィス・デパイにとっての明確な指針：この実績ある監督が彼をワールドカップへと導く

フェルナンド・ディニズが、コリンチャンスのメンフィス・デパイの新たな監督に就任した。52歳のブラジル人監督は、先週末に解任されたドリヴァル・ジュニオールの後任となる。

ディニスはメンフィスの出場時間を決定する立場にあるため、ワールドカップに向けてオランダ代表にとって重要な役割を果たすことになる。

先日の代表戦期間中、ロナルド・クーマン監督は、この権威ある本大会を控えた最後の数ヶ月で、メンフィスが実力を発揮しなければならないことを改めて強調していた。

ディニズ監督の下で、メンフィスは試合感覚を取り戻し、コンディションを整え、来夏のオランダ代表で戦力となる必要がある。もしそれが叶わなければ、クーマン監督が彼を代表から外す可能性も十分にある。

ディニスの名は、特に南米で知られている。これは主に、2022年から2024年にかけてフルミネンセの監督として成功を収めたことに起因する。彼はクラブをカンピオナート・カリオカ優勝に導き、ボカ・ジュニアーズを破ってコパ・リベルタドーレスを制した。

その間、ディニスはブラジル代表の暫定監督も務めた。現在は、劇的なシーズン開幕を迎えたコリンチャンスを立て直す任務に就いている。

メンフィスらを擁するチームは現在、降格圏からわずか1つ上の順位に留まっており、そのためドリーバル・ジュニオール監督（63）は解任された。