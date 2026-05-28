メンフィス・デパイがW杯へ前向きな姿勢を示した。

メンフィス・デパイは木曜日未明のコパ・リベルタドーレス、コリンチャンス対プラテンセ戦に前半のみ出場し、チームは0-2で敗れた。土曜日にオランダ代表に合流するFWは、実戦感覚を回復した。

約2か月ぶりの復帰となった日曜日のアトレチコ・ミネイロ戦（1-0勝利）では30分間プレーした。

しかしメンフィスの先発復帰はチームに大きな影響を与えず、プラテンセはフランコ・ザピオラの2得点で0-2の勝利を収めた。ザピオラはPKと後半の守備ミスからの冷静なシュートでネットを揺らした。

このFW（32歳）はハーフタイムにザカリア・ラビアドと交代していた。敗れたものの、コリンチャンスはグループE首位（勝ち点11）で突破を決めた。

土曜のグレミオ戦は欠場し、代表合宿へ合流する。オランダは3日にアルジェリア、8日にウズベキスタンと親善試合を行う。

一方、クラブは7月31日に満了するメンフィスの契約延長を期待している。5度世界王者に輝いたブラジルのメディアは、新契約締結に楽観的な見通しを示している。

試合後、メンフィスは「すでに話も行動も示した。残留したいが簡単ではない」と語った。

2024年に加入したメンフィスは、ブラジルでの役割がまだ終わっていないと感じる。「ここに残るつもりだ。あっと言う間の2年間だった。僕は目標を持って来たが、多くの出来事でその目標は変わった。コリンチャンスは野心を示すべきだ。ここは偉大なクラブで、もっと得られるはずだ。特にサポーターのためにね。」