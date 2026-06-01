メンフィス・デパイが、オランダ代表としてのワールドカップに向けた自身のコンディションについて明言した

メンフィス・デパイは月曜日、ESPNの取材に自身のコンディションについて語った。32歳のFWは筋肉の怪我で長期離脱していたが、すでに復帰し、オランダ代表のワールドカップメンバーにも選ばれている。

3月末に負傷し、代表戦（ノルウェー、エクアドル）とクラブ（コリンチャンス）の15試合を欠場した。

1週間前に復帰し、その数日後にはロナルド・クーマン監督が率いるW杯代表メンバーに選ばれた。ESPNのインタビューで月曜日にこのストライカーは「時間との戦いだったのか」と問われた。

「舞台裏で何が起こっているか、皆さんは知らないでしょう」と明言は避けた。「アクセス権がなければ、その情報を見られるはずがない。残念ながら、皆さんにはその権限がないのです。」

「それでも外から見れば疑問は消えない。何が起きているのか、いつ仕上がるのか、本当に仕上がっているのか、何をしているのか――」

「僕はハードにトレーニングしてきた。データにはこだわらない。走行距離を重視する人もいるが、データは問題ない。大事なのは試合に勝って良いプレーをすることだ。」

体の状態も良好だという。「感覚も良く、チームに居られることが嬉しい。3月は出られなかったが、今はできる。W杯に向けて全力で取り組む」と意気込みを語った。