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オランダ代表FWメンフィス・デパイが、水曜日に行われるライバルのサンパウロとの1部リーグ対決を前に、不振にあえぐブラジルの名門コリンチャンスでの復帰に近づいている。一方、デパイとマンチェスター・ユナイテッドでチームメートだったジェシー・リンガードも、軽度の肋骨骨折からの復帰を目指し、屋外での軽いトレーニングを始めた。

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オランダ人FWが全体練習に復帰

コリンチャンスは日曜日、公式サイトで、身体面の調整が最終段階に入ったデパイが全体練習に部分的に参加したと発表した。直近のクラブの2試合を右ハムストリングの筋浮腫で欠場していた同選手は、ヴィラ・ベルミーロで行われるマジェストーゾ・ダービーでメンバー入りする可能性が高まっている。復帰すれば、クラレンス・セードルフ監督にとって攻撃の重要な選択肢となる。

メディカル部門責任者が回復状況を説明

オランダ人FWが実戦復帰に近づく一方、イングランド人プレーメーカーのリンガードは肋骨骨折からの回復がやや遅れており、現時点では接触を伴わないウォームアップへの参加のみ許可されている。また、DFガブリエウ・パウリスタとMFラニエレは、それぞれリハビリの初期段階にある。

クラブの理学療法部門コーディネーターを務めるブルーノ・ゴルガッテ氏は、『コリンチャンスTV』のインタビューで各選手の状態を詳しく説明し、次のように語った。「メンフィスは今日、練習に部分的に参加した。回復後、すべての医療プロトコルに従い、身体面の調整を続けている」

「ラニエレとガブリエウ（パウリスタ）は負傷の治療を続けている。すでにピッチに出て理学療法のメニューに取り組んでいる。リンガードはウォームアップに参加したが、接触を避けるため、引き続き全体から離れて個別メニューに取り組んでいる」

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直近の勝利で残留への望みが再燃

負傷者に関する明るい知らせが届いたのは、セードルフ監督が金曜日の夜、就任後初勝利をようやく挙げた直後のことだ。第33節、ネオ・キミカ・アレーナでのミラソル戦では、後半にマテウス・ビドゥとカイオ・セーザルが得点し、10人となった相手にホームで2-0の勝利を収めた。

この重要な勝ち点3によって、8月20日のコパ・リベルタドーレスでロサリオ・セントラルに1-0で勝利して以来続いていた未勝利の不振に終止符を打った。この低迷は、フェルナンド・ジニス前監督が職を失う原因となった。コリンチャンスは33試合で勝ち点36の17位と、依然としてカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAの降格圏にいるものの、金曜日の勝利で16位ミラソルとの差を勝ち点1に縮めた。

降格争いを左右する重要な試合が続く

11月4日水曜日のサンパウロ戦から始まる厳しいシーズン終盤の戦いに向け、デパイが再び起用可能になれば、コリンチャンスの残留争いに大きな力となる。週中のダービー後、セードルフ監督率いるチームは11月18日にボタフォゴをホームに迎え、その1週間後にはアトレチコ・ミネイロとのアウェー戦に臨む。シーズン終了までに下位4チームから抜け出すには、これらの厳しい試合で好結果を残すことが不可欠だ。