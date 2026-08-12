メンフィス・デパイが激怒、コリンチャンスに宣戦布告「今後数日で…」

メンフィス・デパイは、コリンチャンスが自身に新契約を提示しない決断を下したというニュースに激怒の反応を示した。FWはSNSでの投稿で、ブラジルのクラブが合意を履行していないと主張し、「この受け入れがたい行為を罰せられないままにはしない」と約束している。

火曜夜（オランダ時間）、コリンチャンスは満了を迎えるメンフィスの契約を延長しないことを発表した。「この決定は、利用可能な資金の管理において厳格な均衡と責任を必要とする、我々の組織の財政健全性のみを考慮して下されたものです」とコリンチャンスは伝えた。

「我々は、交渉の当初から可能な限り最良の合意を目指してきた選手メンフィス・デパイと、そのチーム全体に深い感謝の意を表したいと思います。経営陣はまた、選手の継続を可能にするために取り組んできた全部門のたゆまぬ努力も認識し、高く評価しています」

「コリンチャンスの現在および将来の財政的義務に直面する中で、この規模の新たな契約を現時点で結ぶことは、クラブの持続可能性を保証するために我々が維持しなければならない財政バランスと両立しないことは明らかでした」とコリンチャンスは述べた。

メンフィスはこのところ、支払いを常に期限通りに受けていたわけではなく、そのため時にフロントと対立していた。それにもかかわらず、オランダ代表のこのインターナショナルは、厳しい条件付きで自身の契約を延長するつもりだった。『De Moordrechter』によれば、その点については明確な合意も交わされていたという。

「コリンチャンスが、私の契約を2年延長するという合意を履行しないと決めたことに非常に失望しています」とメンフィスは記した。「この延長は、会長、スポーツ部門、法務部門、財務部門のいずれとも明確に合意されていました。しかし、一部の人々がこの合意を破ることを決めたのです……」

「私はこの状況を望んでおらず、プロセス全体を通じて常にクラブを尊重してきました。しかし今、私は自らの利益を守るために断固として対応することを余儀なくされています。今後数日以内に公の場で話しますが、この受け入れがたい行為を罰せられないままにはしないと理解しておいてください」とメンフィスは述べた。