メンフィス・デパイがコリンチャンスの試合に復帰するのは、早くても11月中旬になりそうだ。ブラジル版ESPNが報じた。32歳のFWは1週間余り前に太ももを負傷し、当面は戦列を離れる。

メンフィスは先週日曜日の10月18日、練習中に筋肉を負傷した。このため、先週末のヴァスコ・ダ・ガマとのリーグ戦（2-3で敗戦）を欠場した。

欠場はそれだけにとどまらない見通しだ。ESPN によると、練習施設の内部では「次の代表戦期間前に行われる試合に復帰できる可能性について、悲観的な見方が広がっている」という。

メンフィスは少なくとも、今週末の金曜から土曜にかけての夜に行われるミラソルとのリーグ戦を欠場する。サンパウロ戦（11月4日から5日にかけての夜）も欠場を余儀なくされそうだ。そのため、コリンチャンスがボタフォゴと対戦する11月18日まで復帰できない可能性が高い。

次の代表戦期間にメンフィスがオランダ代表の招集候補に入っているかどうか、また今回の負傷が招集に影響するかどうかは、まだ分かっていない。前回の代表戦期間には、シャビ・エルナンデス監督が招集を見送っていた。

ESPN はまた、コリンチャンスの練習施設ではメンフィスの周囲に「孤立した雰囲気」が漂っていると伝えた。その大きな要因は、今年初めの契約延長をめぐる騒動にある。クラブが降格争いをしている現在、チームの戦力になれていないことも状況を悪くしている。

そのため、一部の選手やスタッフはミッキーマウスにちなんで彼を「ミッキー」と呼んでいる。ESPNは、その理由について「主に、ほかの選手と比べて彼が特別扱いされているためだ」と記している。