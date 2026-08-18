メンフィス・デパイが合意に達し、2028年半ばまでの契約にサインした

メンフィス・デパイはコリンチャンスに残留することが、会長オズマール・スタビレによって確認された。オランダ代表のFWは2028年半ばまでの契約にサインした。月曜日の時点で、メンフィスが同クラブとの合意に近づいていることはすでに明らかになっていた。

先週には、メンフィスのコリンチャンスとの契約延長はまとまったかに見えたが、土壇場で会長スタビレが交渉を打ち切った。経営陣に近い情報筋によると、クラブが延長を白紙にした理由は、チーム内の他の選手たちと比べて不平等な扱いになるというものだった。

メンフィスはこの状況に公の場で強い不満を示し、このままでは済ませないと主張した。翌日には、メンフィスがブラジルのクラブに対して3000万ユーロを請求しているとESPNが報じた。

それでも現在は両者が合意に達し、契約が成立した。これは主に、メンフィスが大幅に譲歩する姿勢を見せたためだ。

UOLは月曜日、まずコリンチャンスが依然としてメンフィスに700万ユーロを支払う義務を負っていると伝えた。FWは、クラブがその金額に対して支払う必要があった利息を放棄する用意があるという。

さらにメンフィスは、広告キャンペーンやライセンス商品の販売に関する商業契約を通じて、コリンチャンスに250万ユーロを調達させることを義務づけていた条項も放棄する見通しだ。

メンフィスが最も大きな譲歩をしたのは給与面だった。以前には、PSVやマンチェスター・ユナイテッドなどでプレーした元選手であるメンフィスは、クラブと年俸900万ユーロで合意していたが、今回はメンフィス陣営が年700万ユーロという対案を提示した。

クラブに近い情報筋によると、スタビレは当初から新たな契約をめぐって交渉する意向だったという。「すべて順調だ。この契約のために我々は懸命に取り組んできた。金額は下がる。これがコリンチャンスにとって最善だ」とスタビレは語った。