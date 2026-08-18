メンフィス・デパイがコリンチャンスでのキャリアをさらに続けることになった。ブラジルのクラブが火曜日、正式に発表した。32歳のFWは契約延長により、2028年7月31日までクラブに残る。メンフィスはコリンチャンスでの挑戦を続けるため、大幅な減俸を受け入れた。

コリンチャンスとメンフィスは、クラブを襲う財政危機をめぐって長い間対立していた。長期にわたる交渉の末、双方は契約を2年間延長することを決めた。

「いろいろな感情が込み上げている。まず最初に、契約延長のプロセスに関わったすべての人に感謝したい。コリンチャンスは本当に巨大なクラブだ。僕は見てきたし、誰もがこのクラブの大きさを目にしてきた。僕たちは一緒にいてどれほど素晴らしいかもね。本当にうれしい。また仕事に戻るのが待ちきれない。僕たちには戦うべきことがたくさんある。本当にうれしい」と、メンフィスはコリンチャンスの公式サイトで喜びを語った。

「長い交渉だったが、コリンチャンスにとっても私にとっても、これ以上ない形で終わった。選手を引き留めるためのあらゆる努力をしてくれたクラブにとても感謝している。我々はこの契約延長を非常にうれしく思っており、この次の段階に向けて準備ができている」と、感謝を示した会長オズマール・スタビレも付け加えた。

メンフィスはこれで2年契約にサインしたことになる。ブラジル版『ESPN』によれば、契約総額は2200万ユーロだという。従来は1250万ユーロを受け取っていたが、それは900万ユーロまで引き下げられた。この金額は4回に分けてメンフィスに支払われる。

オランダ代表のメンフィスは2024年9月にコリンチャンスへ加入し、ここまで79試合で20ゴールを記録している。一方で、メンフィスはオランダ代表の歴代最多得点者にもなった。オランダ代表での得点数は55となっている。