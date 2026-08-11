メンフィス・デパイがコリンチャンスを即時退団へ

メンフィス・デパイとコリンチャンスが即時に契約を解消したと、ブラジルのクラブが発表した。これまではオランダ代表の歴代最多得点者が満了を迎える契約を延長する見通しだったが、それは実現しないことになった。

クラブの公式声明には「コリンチャンスは、選手メンフィス・デパイとの契約を延長しないことを決定した」と記されている。「この決定は、利用可能な資源の管理において厳格な均衡と責任を必要とする我々の組織の財務健全性のみを考慮して下されたものだ」

退団の理由は、主に財政面にあるようだ。ここ最近、メンフィスは未払い金をめぐって、すでに何度かクラブと対立していた。それでも、厳しい条件が満たされるのであれば、本人は契約延長を行う意向だった。しかし、コリンチャンスはそれに応じないことを決めた。

「交渉開始当初から可能な限り最良の合意を目指してきた選手メンフィス・デパイと彼のチーム全体に、深い感謝の意を表したい」とも記されている。

「経営陣はまた、選手の残留を可能にするために取り組んできたすべての部門の絶え間ない努力についても認識し、高く評価している。コリンチャンスの現在および将来の財政的義務を踏まえると、この規模の新たな契約を現時点で結ぶことは、クラブの持続可能性を保証するために維持しなければならない財政均衡と両立しないことは明らかだった」

さらなる説明のため、コリンチャンスは今後数日以内に記者会見を開く予定で、オスマル・スタービレ会長が出席する。メンフィスが今後どこでキャリアを続けるかは分かっていない。