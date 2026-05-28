メンフィス・デパイがコリンチャンスで再びレギュラーに復帰し、将来について語った。

メンフィス・デパイは木曜日未明のコパ・リベルタドーレス、コリンチャンス対プラテンセ戦に前半のみ出場し、チームは0-2で敗れた。土曜日にオランダ代表に合流するFWは、実戦感覚を回復した。

約2か月ぶりの復帰となった日曜日のアトレチコ・ミネイロ戦（1-0勝利）では30分間プレーした。

先発復帰したメンフィスもチームを救えず、コリンチャンスは0-2で敗れた。プラテンセの左ウイング、フランコ・ザピオラがPKと相手の守備ミスからの追加点で2得点を挙げた。

このFW（32歳）はハーフタイムにザカリア・ラビアドと交代していた。敗れたものの、コリンチャンスはグループEで勝ち点11を積み上げ首位をキープし、ベスト16進出を決めた。

土曜のグレミオ戦は欠場し、代表合宿を経てアルジェリア（3日）、ウズベキスタン（8日）との親善試合に臨む。

一方、クラブは7月31日に満了するメンフィスの契約延長を期待。5度世界王者に輝いたブラジルのメディアも、新契約成立に楽観的な見通しを示している。

試合後、ミックスゾーンでメンフィスは「もう十分話したし、行動も示した。僕が何を望んでいるかは誰もが知っている。僕はコリンチャンスが好きだし、残りたい。でも、それは簡単なことじゃない」と語った。

2024年に加入したメンフィスは、ブラジルでの役割がまだ終わっていないと感じる。「ここに残るつもりだ。あっと言う間の2年間だった。僕は目標を持って来たが、多くのことが起こり、その目標は変わった。コリンチャンスは野心を示すべきだ。ここは偉大なクラブで、もっと多くのものを得られるはずだ。特にサポーターのためにね。」