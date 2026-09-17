メンフィス、コパ・リベルタドーレスで土壇場に痛恨の瞬間を迎える

メンフィス・デパイは水曜夜から木曜未明にかけて、コリンチャンスにとって痛恨の存在となった。FWはエストゥディアンテス戦で後半アディショナルタイムのかなり遅い時間帯にPKを失敗し、その結果、ブラジルのクラブはコパ・リベルタドーレス準々決勝で敗退となった。

コリンチャンスはエストゥディアンテスとの第1戦を1-1の引き分けで終えた。メンフィスはその試合で、コリンチャンスが0-1とした後にホームクラブのファンへ中指を立てたことで話題になった。

第2戦では、終了間際にアレクシス・カストロがエストゥディアンテスの0-1を記録した。101分にはハンドが取られ、メンフィスがPKを蹴ることになった。しかし、シュートはゴールの大きく上に外れた。

同点弾を決める時間はもはや残されておらず、そのためコリンチャンスのコパ・リベルタドーレスはここで終わった。エストゥディアンテスの選手たちは試合後に歓喜し、準決勝行きの切符を手にした。

コリンチャンスは現在、非常に悪い流れの中にある。直近6試合で1度も勝てていない。クラブの最後の勝利は8月9日までさかのぼる。

中位のコリンチャンスは日曜に再び巻き返しを図る。ブラジルリーグではその日、ホームで上位グループのフルミネンセと対戦する。