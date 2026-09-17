メンフィス、コパ・リベルタドーレスで土壇場に悲劇的な瞬間を迎える

メンフィス・デパイは水曜深夜から木曜未明にかけて、コリンチャンスの戦犯となった。FWはエストゥディアンテス戦で後半アディショナルタイムのかなり遅い時間帯にPKを失敗し、その結果ブラジルのクラブはコパ・リベルタドーレス準々決勝で敗退した。

コリンチャンスはエストゥディアンテスとの第1戦を1-1の引き分けで終えた。メンフィスはその試合で、コリンチャンスの0-1の後にホームクラブのファンへ中指を立てたことで物議を醸していた。

第2戦では、終了間際にアレクシス・カストロがエストゥディアンテスの0-1を決めた。101分にハンドが取られ、メンフィスがPKを蹴ることになった。しかし、彼のシュートは大きくゴールの上へ外れた。

同点弾を決める時間はもはや残されておらず、コリンチャンスはコパ・リベルタドーレス敗退となった。エストゥディアンテスの選手たちは試合後に歓喜し、準決勝進出の切符を手にした。

コリンチャンスは現在、非常に悪い流れの中にある。直近6試合で一度も勝てていない。クラブの最後の勝利は8月9日にさかのぼる。

中位のコリンチャンスは日曜日に再び戦う。ブラジルリーグではその日、ホームで上位争いをするフルミネンセと対戦する。