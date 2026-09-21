メンフィス・デパイが代表監督シャビに招集を見送られたことは、エルイェロ・エリアを驚かせている。元ウインガーによれば、オランダ代表の歴代最多得点者は常に招集されるべきだという。

「シャビが彼にチャンスを与えると思うのが普通だろう。彼は今、ワールドカップの時よりずっとコンディションがいいと思う。しかも、あの時もほとんどプレーしていない。なら、当然チャンスをもらうべきだ」と、エリアは月曜にZiggo SportのRondoで述べた。

「メンフィスはまだオランダ代表にとって価値があるのかって？ もちろんある！ あれだけ若い選手がいる中でね。歴代最多得点者になっているのには理由がある」と、元オランダ代表のエリアは、コリンチャンス所属FWの代表112試合55得点という実績に言及した。

「メンフィスを巡る悲劇は、もちろんすべての大きな大会で負傷に苦しんできたことだ」と、同席したウィム・キーフトは嘆く。「コンディションさえ整っていれば、いつでも頼れる存在だと分かっている。メンフィスがもう終わったという話ではない。でも、まずは他の選手たちがどうなのかを見てみよう」

ヨーリ・ミュルデルは、メンフィスに対するシャビからの「強いメッセージ」だと口にした。「この先は試合数も多いし、かなり入れ替えもできる。それにストライカーも1人欠けている」と、解説者は負傷中のドニエル・マレンを念頭に置いて語った。

シャビは、メンフィスにオランダ代表の招集見送りを伝えるのは難しかったと明かした。「彼のことはよく知っているし、良い関係を築いている。彼は本当に素晴らしい受け止め方をした。とても大人な反応だったし、私の決断を完全に理解してくれていた」と、代表監督は月曜の囲み取材で話した。

「とはいえ、今回メンフィスが入っていないからといって、オランダ代表での最後の試合をすでに終えたという意味ではない。扉は閉ざされていない。メンフィスに対しても、誰に対してもね」