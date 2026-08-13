メンフィスが激怒、コリンチャンスに法外な金額を本気で要求

メンフィス・デパイがコリンチャンスに対して巨額の損害賠償請求を起こす見通しだと、ESPNが番組『Tekengeld』で報じた。FWは古巣に3000万ユーロを要求している。

コリンチャンスは火曜夜（オランダ時間）、契約満了を迎えるメンフィスとの契約を延長しないと発表した。「この決定は、利用可能な資金の運用において厳格な均衡と責任が求められる我々の組織の財務健全性だけを考慮して下された」とコリンチャンスは伝えた。

「我々は、交渉の当初から可能な限り最善の合意を目指してきた選手メンフィス・デパイと彼のチーム全体に、深い感謝の意を表したい。経営陣はまた、選手の残留を実現するために尽力してきたすべての部門のたゆまぬ努力も認識し、高く評価している」

「コリンチャンスの現在および将来の財政的義務を踏まえると、この規模の新たな契約を現時点で結ぶことは、クラブの持続可能性を保証するために維持しなければならない財務バランスと両立しないことは明らかだった」とコリンチャンスは述べた。

メンフィスはこの声明に激怒した。すでに契約延長について口頭合意に達していたからだ。「コリンチャンスが、私の契約を2年延長するという約束を守らないと決めたことに非常に失望している」とメンフィスは記した。「この延長は、会長だけでなく、スポーツ、法務、財務の各部門とも明確に合意されていた。しかし、一部の人々がこの約束を破ることを決めた……

「私はこの状況を望んでおらず、手続きの全過程を通じて常にクラブを尊重してきた。だが今、私は自らの利益を守るため、強く対応せざるを得なくなっている。今後数日中に公の場で話すつもりだが、この容認できない振る舞いを不問にはしないと理解してほしい」とメンフィスは述べた。

ESPNは、メンフィスがこうした警告で何を意味しているのかを把握している。「メンフィスはコリンチャンスに対して巨額の請求を行うつもりだ。金額は3000万ユーロになる」と、記者ダニエル・マンは番組内で伝えた。

「内容は以前の契約に基づく未払い金に加え、新契約の給与と契約金の前払い分も含まれる」。レオ・オルデンブルヘルは、メンフィスに勝訴の可能性があるとみている。「口頭合意があったのなら、それにも拘束されることになる」