メンデス、ベルナルド・シルバについて衝撃の爆弾発言

著名な選手代理人であるジョルジェ・メンデスが、ポルトガル代表ベルナルド・シウバのキャリア初期に直面した困難を明かし、現在のレアル・マドリードの星である彼の能力を多くの人が疑い、1部または2部リーグのクラブでプレーする水準を超えることはないだろうと予想していたと語った。

カトリカ・ポルト・ビジネススクールとポルトガル・リーガ・ビジネススクールが主催するサッカー経営学エグゼクティブMBAプログラムの一環として行われたイベント「リーディング・ザ・ゲーム」に参加したメンデスは、この選手との思い出を振り返り、彼の才能を関係者に納得させようとした際に直面した疑念の大きさを明かした。

メンデスは次のように語った。「何度も言われたよ。『ジョルジェ、諦めろ、お前にチャンスはない、ベルナルド・シウバは決して重要な選手にはならないだろう。うまくいっても1部か2部でプレーするのが関の山で、おそらくパソス・デ・フェレイラのようなチームでやる程度だ』と」

選手代理人は、若い才能の評価は多くの場合、特にアカデミー内では個人的な印象に左右されると説明し、一部のクラブはより高いフィジカル能力を持つ選手を優先する傾向があり、それがキャリア初期のベルナルド・シウバの潜在能力に対する関係者の見方に悪影響を及ぼしたと指摘した。

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さらに彼は、複数の関係者がこの選手を残留させることを拒み、1年目の後に継続のチャンスを与えないまま、モナコへの移籍を望んでいたため、クラブ会長に残留を納得させるべく尽力しなければならなかったと付け加えた。

メンデスはベルナルド・シウバを際立たせた戦術的特徴について語り、彼はボールを保持し試合のリズムをコントロールすることに長けた選手であり、ピッチ中を絶えず走り回ることに頼るタイプではないと説明し、マンチェスター・シティこそが彼の能力にふさわしい行き先だったとの見解を示した。

選手代理人は最後に、ベルナルド・シウバがポルトガルサッカー史上屈指の選手の一人へと変貌を遂げたことで、彼のキャリアがその初期につきまとった予想の誤りを証明してみせたと述べ、話を締めくくった。