スペイン人ジャーナリストのトマス・ロンセロが、現在進行中の夏の移籍市場におけるレアル・マドリードの並外れた動きを称賛し、若きコートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンデの獲得は、ブラジル人スターであるヴィニシウス・ジュニオール退団への布石となり得る質の高い補強だと強調した。一方で、マンチェスター・シティからのロドリ獲得こそが、王者クラブの努力の真の「戴冠」になるだろうとの見解を示した。

ロンセロは著名なラジオ番組『エル・ラルゲロ』でレアル・マドリードの動きを分析し、ジョゼ・モウリーニョ、コナテ、ドゥムフリス、ベルナルド・シウバ、ククレジャを補強した王者クラブが、来季に向けて抜本的な変革を続けていると強調。19歳のディオマンデは、先の（直近の）ワールドカップで明確に示された通り、計り知れないポテンシャルを備えていると指摘した。

ディオマンデはオリセの代替、そしてヴィニシウスの後継者

ロンセロは次のように語った。「ワールドカップで、ディオマンデは私にとって興味深い選手に映った。計り知れないポテンシャルを持ち、ヴィニシウスの後継者になり得る。これは、レアル・マドリードがマイケル・オリセを諦め、ディオマンデがその代替案であることを示している」

そして懸念を込めた口調でこう付け加えた。「私はヴィニシウスの大ファンで、たとえディオマンデが来ても彼には残ってほしいと願っている。だが私は世間知らずではない。コートジボワール人の到来はブラジル人の退団を意味するかもしれないと考えている」。これは、ヴィニシウスに強い関心を示しているアーセナルへの移籍の可能性を指したものだ。

移籍交渉の秘匿性がレアルの武器

同ジャーナリストは、レアル・マドリードが移籍交渉を進める際の徹底した秘匿性を称賛し、こう述べた。「レアル・マドリードがメディアに漏らさずに交渉をまとめるところが気に入っている。例えば、ククレジャの移籍は誰も知らなかった。もし漏れていたら、チェルシーはもっと高額を要求していただろうし、最終的にクラブが損をすることになっていたはずだ」

ロドリ、除外された夢の移籍

まとまった移籍を称賛する一方で、ロンセロは、レアル・マドリードにはこの移籍市場を数年来で最高のものにする「最後の仕上げ」がまだ欠けていると強調した。それがマンチェスター・シティからのロドリ獲得だという。「これは、昨年の失敗を受け入れたことを反映する並外れた移籍だと思う。昨夏に契約した4人の選手は誰一人ワールドカップに出場しなかった。つまり彼らは過ちを犯したということだ」

そして熱意を込めてこう付け加えた。「ロドリはあらゆる基準においてファンから絶大な支持を得る移籍だ。ワールドカップの最優秀選手であり、次のバロンドール受賞者になるだろう。マドリード出身のスペイン人で、レアル・マドリードへの加入を切望しており、契約はあと1年しか残っていない。もしロドリが加入すれば、クラブはすべてを制することができる。もしベルナベウでお披露目されれば、スタジアムはファンで埋め尽くされるだろうと断言できる」

退団候補は3人

退団の可能性については、ロンセロは少なくとも3人の選手の退団を予想し、こう述べた。「マスタントゥオノはここに居場所がなく、レンタルに出すべきだ。もしプレミアリーグのクラブが6000万か7000万を提示すれば、私ならカマヴィンガを売るだろう。マスタントゥオノとカマヴィンガ、それにゴンサロかエンドリックが退団すると思う」

そして感情を込めた口調で締めくくった。「私はゴンサロに特別な思い入れがあり、レアル・マドリードに残ってほしいと思っている。だが、彼が定期的にプレーする必要性があることも理解している」