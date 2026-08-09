複数の報道が、サウジアラビアのアル・ナスルがポルトガル人サモ・コスタとの正式契約を発表するまでの最後の数時間の舞台裏を明らかにした。この移籍は数週間にわたる合意と承認を経て実現したものだが、同時に、今夏の移籍市場における「アル・アラミー」の残された予算について衝撃的な事実を明るみに出すものとなった。

サウジアラビアの「アッシャルクル・アウサト」紙の情報筋によると、アル・ナスルのフロントは月曜日の朝、サウジ・プロリーグ機構との間で合意に達し、これによりクラブはコスタの移籍を完了させることが可能になった。この契約はクラブの直接的な予算の枠外で行われ、費用はすべて「スポーツ・スター誘致プログラム」の予算枠から負担される形となる。









情報筋によれば、アル・ナスルとスペインのレアル・マジョルカは約1か月半前に選手の移籍について最終合意に達していたが、契約に関連する承認手続きと財務手続きの完了のため、正式発表が遅れていたという。

日曜日の朝から夕方にかけての数時間で、必要な承認を得た後、アル・ナスルとマジョルカの間で正式な契約が完了し署名され、その後クラブはポルトガル人MFとの契約完了を発表した。

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しかし驚きは契約成立の直後に訪れた。アル・ナスルのフロントは、今夏の移籍期間中における誘致プログラムの枠内でクラブに割り当てられた予算が使い切られたことを通告されたのである。

これにより、コスタの移籍は単にアル・ナスルの選手リストに新戦力を加えただけでなく、今夏に誘致プログラムからクラブに割り当てられた金額の全額を使い果たすものとなった。これは、移籍市場が閉じる前に他のポジションの補強を依然として望む場合、フロントを困難な状況に立たせることになる。

こうした事態が明らかになったのは、アル・ナスルが複数の補強を必要としている時期でもある。とりわけマルセロ・ブロゾビッチの退団後、他のポジションにも補強の必要性が残されており、追加の予算枠なしで、あるいは今後の期間に別の解決策に頼ることなく「アル・アラミー」がスカッドを整えられるのかについて、大きな疑問が投げかけられている。