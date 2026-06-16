メリーノ：カボ・ヴェルデでの衝撃的な出来事を受け、私たちは悲しみに包まれている

スペイン代表のミケル・ミレノは、ワールドカップ開幕戦でカーボベルデ代表と引き分けたショックから、チームが「喪に服しているような状態」だと語った。

初出場のカーボベルデはアトランタでスペインと0-0の引き分けを演じ、GKフォジニアがMVPに選ばれた。一方、ラミン・ヤマルは体調が万全でなく途中出場だった。 もう1試合でもウルグアイとサウジアラビアが引き分けたため、グループ8の行方は依然として不透明だ。

スペイン代表はテネシー州チャタヌーガの宿舎兼練習キャンプに戻り、日曜に控えるサウジアラビア戦へ即座に準備に入った。

ESPNによると、メリーノ監督は火曜日の30分間の会見で次のように語った。 「落胆の乗り越え方は選手それぞれだ。すぐに試合映像を見返す選手もいれば、一度距離を置く選手もいる。勝点3を取れなかった失望はあるが、すでに改善点を考え始めている」

「喪」という言葉を選んだ理由について問われると、アーセナル所属のMFは続けた。 「単に適切な言葉が見つからなかっただけだ。比喩的な表現に過ぎない。誰も死んでいないし、文字通りの喪ではない。 敗北や失敗は時にそう見える。全力で挑んで失敗したとき、家に帰っても家族とさえ話したくなくなる。だからこそ『喪』に例えたのだ」。

メリーノは2022年W杯でアルゼンチン代表がサウジアラビアに敗れながら優勝した例を挙げ、こう続けた。 「サッカーの偉大な物語は、悪い試合から始まることも多い。2022年大会でサウジアラビアに敗れても、最終的に優勝したチームがある。まだ序盤だ。私たちは成長できる」。

さらに彼は2010年南アフリカW杯で優勝したスペインの「黄金世代」も例に挙げ、こう続けた。 「スペインの黄金世代も南アフリカ大会の初戦でスイスに敗れ、批判を受けたが、最終的に優勝した。彼らこそ私たちの模範だ」

スペイン代表にはサウジアラビア戦まで5日間の準備期間があり、負傷や疲労のあるヤマルやニコ・ウィリアムズも状態を回復できる。

ミレノはチーム全体の雰囲気と若手選手に触れ、こう結んだ。「勝利から遠ざかると、すぐに次の試合で苦味を洗い流したいと思う。今は考える時間が多く、精神的な挑戦だ。 一方、ラミン・ヤマルは絶好調だ。先ほども皆と冗談を交わし、活力を失っていない。若者たちは私たちに情熱をもたらし、私たちは彼らに冷静さを与える。このバランスがこの代表チームの最大の魅力だ」と語った。