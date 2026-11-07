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バルセロナとアトレティコ・マドリーは、今週日曜日にリヤド・エア・メトロポリターノで対戦する際、最近のクラブ間の対立に終止符を打つ準備を進めていると報じられている。夏に公の場で激しい応酬と非難が続いた後、両クラブの首脳陣は仕事上の関係を修復したい考えだ。

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リヤド・エア・メトロポリターノでの再会に至る経緯

『AS』によると、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は今週日曜日、代表団を率いてスペインの首都を訪れる。両クラブの幹部はラ・リーガの対戦前に昼食を共にし、公の場で結束を示すという。

この和解の動きに先立ち、コペンハーゲンで開かれた欧州フットボールクラブ（EFC）の総会では、両クラブの幹部が顔を合わせていた。双方は波乱の夏の移籍市場で生じた亀裂の修復に積極的に取り組み、数カ月にわたるクラブ間の対立に終止符を打つ姿勢を示している。

公の場での批判からコペンハーゲンでの抱擁へ

亀裂の発端は、アルバレスが夢を追うためにマドリードを離れたいと公言したことだった。ラポルタ会長は、一連の経緯を通じてバルセロナの対応は適切だったと主張し、クラブがオファーを出し、交渉する用意があったことを認めた。しかし、アトレティコは譲らず、ワールドカップ優勝経験を持つアルゼンチン人選手は絶対に手放さないと明言した。

緊張が頂点に達したのは、アトレティコのCEO、ミゲル・アンヘル・ヒル・マリンがバルセロナを公然と非難したときだった。同CEOは、バルセロナのクラブ運営には透明性、倫理、誠実さが欠けていると批判。これに対し、当時バルセロナの会長代行を務めていたラファ・ユステは猛反論し、ヒル・マリンは一線を越えたと警告した。

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しかし、コペンハーゲンでの会合後、敵対感情は薄れた。ラポルタ会長はアトレティコのトップとの最近の面会を振り返り、こう語った。「顔を合わせて抱き合った。もう関係は修復できたと確信しているし、今後についてもすべてはっきりした。彼は素晴らしい人物で、一緒にいてとても居心地がいい」

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アルバレスを巡る騒動に区切り

夏のこう着状態は、最終的にバルセロナがアルゼンチン人FWの獲得を断念する形で終わった。合意は不可能だと受け入れたバルセロナは、補強の焦点をプレミアリーグに移した。

その後、アーセナルからガブリエウ・ジェズスを獲得し、攻撃陣の不足を補ったことで、アルバレスを巡る対立も沈静化した。この決断が、両クラブの幹部間の関係を自然な形で正常化する道を開いた。

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日曜日に控える重要なラ・リーガ対決

幹部たちが昼食を共にして和解を図る一方、注目はすぐにリヤド・エア・メトロポリターノのピッチへと移る。日曜日の対戦は、スペイン1部リーグでの優位を示したい両チームにとって、重要なラ・リーガの一戦となる。

クラブ間の関係が修復された今、激しいライバル関係の舞台は再びピッチに戻る。国内屈指の強豪同士による激しい戦術戦が予想されるなか、両チームとも勝ち点3を是が非でも手にしたいところだ。