スペインのカルロス・アルカラスが、500ポイント大会のひとつであるウィーン・オープン・テニスの決勝進出をキャリアで初めて決めた。激しい一戦でロシアのダニール・メドベージェフを下し、このオーストリアの大会で初タイトル獲得まであと一歩に迫った。

アルカラスはロシア人のライバルを相手に見事なプレーを披露し、2セットで試合を制した。勝負どころでの優位を生かしての勝利であり、シーズン中の試合数を増やすべくウィーン・オープンを出場スケジュールに加えることを決めていた。

このスペイン人選手は第1セットの序盤から、サーブの力強さとショットの正確さを生かして自らのリズムを築き、メドベージェフのサーブをブレークして先行することに成功した。ロシア人選手がセットの流れを引き戻そうと試みたものの、及ばなかった。

メドベージェフは集中を保ち、いくつかのゲームでアルカラスにプレッシャーをかけることに成功したが、スペイン人は第10ゲームで決定的なチャンスを生かし、第1セットを奪って試合をリードした。

第2セットはより接戦となり、両選手がゲームの主導権を奪い合った。メドベージェフはブレークのチャンスをつかんだものの、アルカラスがこれをしのぎ、再び主導権を取り戻して先行した。

ロシア人選手は諦めず、相手のサーブをブレークして再び追いついた。両選手が5-5で並び、セットはタイブレークへともつれ込んだ。統計面でも明確な接戦となり、両者ともファーストサーブの成功率は68%、サービスエースは6本を記録し、ダブルフォルトはそれぞれ2本だった。

タイブレークでは、アルカラスが勝負どころでの強さを見せ、5ポイントを連取して第2セットを奪い、決勝進出を確定させた。ウィーン・オープンでの初タイトル獲得へ向けて、その歩みを続けている。