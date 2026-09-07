今季ここまでのリーグ戦3試合で3連敗を喫しているレアル・マドリー前監督は、現在ロンドン勢を率いて順位表19位に沈んでいる。これを下回るスタートとなったのは、得失点差が2点分悪い昇格組コヴェントリーだけだ。

フラムが新シーズンの開幕3連敗を喫したのは、クラブ史上これがまだ3度目にすぎない。1951-52シーズンと2020-21シーズンにも最初のプレミアリーグ3試合に敗れており、いずれのケースでも最終的には2部降格となった。

先週末のクリスタル・パレス戦で2-3の敗戦を喫した後には、ついにアルベロアの母国スペインのメディアも警鐘を鳴らした。43歳の指揮官について『AS』は「悲劇」だと報じ、『Marca』は「これが“アルベロア時代”の船出ではない」と見出しを打った。

一方のフラム指揮官は、状況をそこまで深刻には受け止めておらず、パレス戦敗戦の原因については不運な事情があったと強調している。「私は非常に自信を持っている。負けるべきではなかった試合を落としただけだ」

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アルバロ・アルベロアはフラムの監督に就任してどれくらいなのか？

実際、90分間を通じてフラムはロンドンのライバルを相手に、xGで明確に上回っていた（3.14対1.97）。ただ、コテージャーズは決定機をあまりにも多く逃した。特に前半はパレスを明らかに上回っていた。

アルベロアがフラムの指揮官に就任したのは、解任されたシャビ・アロンソの後任としてレアル・マドリーで続投を認められなかった後の、この夏のことだった。