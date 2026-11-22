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リオネル・メッシにとって、喜びと苦さが入り交じる夜となった。MLSのゴールデンブーツを受賞した一方、アルゼンチン人選手が所属するインテル・マイアミはホームで敗れ、ポストシーズン敗退の危機に直面している。さらに、元バルセロナのメッシは相手選手とのピッチ上での口論にも巻き込まれた。

インテル・マイアミはホームで崩れ、コロンバス・クルーに0-3で敗れた。3戦先勝方式で行われるMLSプレーオフの初戦だった。元インテルのキリ・ゴンサレスのチームは、敗退を免れて決着を第3戦に持ち込むため、次のアウェー戦に勝たなければならない。

試合前、メッシはゴールデンブーツを受け取った。2年連続でレギュラーシーズンの得点王となり、26ゴールを記録したが、この試合では数度の好機でゴールに迫るにとどまった。

メッシと相手選手のタピアの間で起きた緊迫した場面もあった。タッチライン付近での競り合いの後、チリ人FWのタピアがプレー再開を遅らせようと間に入ったことで、ラ・プルガは激怒。いら立ったメッシは手でボールをタピアに投げつけ、顔に当てた。これをきっかけに小競り合いに発展したが、主審が両者にイエローカードを提示して収めた。