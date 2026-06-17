メッシ、ワールドカップでロナウドに先んじて前人未到の偉業を達成

アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは2026年ワールドカップで、ライバルであるポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドに先駆けて唯一無二の偉業を達成した。ロナウドにはこの記録に並ぶチャンスが残されている。

本日未明、メッシは「アローヘッド」スタジアムで行われるアルジェリア戦にアルゼンチン代表の先発として出場する。この試合はヨルダンとオーストリアと同組のグループ10に属する。

メッシは2006年から5大会連続で出場し、史上初の6大会連続出場を達成した。

「小さな巨人」メッシは、ロナウドより先に開幕戦に臨んだことでこの記録を達成した。ロナウドは、今夜ポルトガル代表としてコンゴ民主共和国戦に出場すれば記録に並ぶ。

オチョアは貴重なチャンスを逃した。

メキシコのベテランGKギジェルモ・オチョアも先んじて達成できる可能性があったが、木曜の南アフリカ戦では出場しなかった。

オチョアは金曜未明の韓国戦、および6月25日未明のチェコ戦に出場すればメッシに並ぶ。

ロナウドはさらなる偉業を目指す

しかしロナウドには今日、6大会連続で得点を挙げる史上初の選手になるチャンスがある。

この記録はメッシには達成できない。メッシは2006、2014、2018、2022年の4大会で得点を挙げているが、2010年は無得点だった。