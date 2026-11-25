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元ポルトガル代表監督のロベルト・マルティネス氏がクリスティアーノ・ロナウドを擁護し、伝説的FWはリオネル・メッシやディエゴ・マラドーナといった偉人と肩を並べる存在だと主張した。ロナウドは厳しい視線とチーム内の対立が続いた末、輝かしい代表キャリアに最近終止符を打った。

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議論の余地がないレジェンドとしての地位

今年初めのワールドカップ敗退後に退任するまでポルトガル代表を率いたマルティネス氏は、ロナウドが残した功績は揺るがないと確信している。在任中、ポルトガル代表はEURO2024で準々決勝に進み、フランスにPK戦で敗退。続く2026年ワールドカップではベスト16に進んだが、スペインに0-1で敗れた。アル・ナスルのキャプテンを務める41歳のロナウドは 11月5日に代表からの引退を正式に発表し 、20年以上にわたる記録ずくめの歩みに幕を下ろした。

「私にとって光栄なことだった」と、バロンドールを5度受賞したロナウドの指揮についてマルティネス氏は語った。アーセナル対ボルシア・ドルトムントのチャンピオンズリーグの試合を観戦した後、Amazon Primeとの会話で共に過ごした時間を振り返った。「私とコーチングスタッフにとって、彼と37試合を共に戦えたことは喜びだった。彼は［マルティネス指揮下の37試合で］28ゴールを挙げた。間違いなく象徴的な選手の一人だ。ポルトガルにあれほどの選手が［再び］現れるとは思わない」

数字が示す現実を強調

ここ数週間、ロナウドをめぐる論調は年齢や先月の劇的な代表離脱に向けられている。ロナウドは出場時間をめぐって、 マルティネス氏の後任であるジョルジェ・ジェズス氏と対立し、チームを去った 。しかしマルティネス氏は、ロナウドが残した客観的な数字を挙げ、主観的な批判を退けた。

「ここ数日、今の彼について主観的な意見が数多く出ている。［しかし］数字は主観ではない」とマルティネス氏はインタビューで語った。「彼が試合に与えてきた影響だ。リオネル・メッシ、［ディエゴ・］マラドーナ、ヨハン・クライフと［同じレベルにあるかもしれない］選手の話をしている。クリスティアーノの数字はそういうものだ」

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ポルトガルサッカーに与えた影響

ロナウドが残した数字は驚異的だ。代表キャリアを234試合146ゴールで終え、男子代表サッカーの歴史で最多得点者と最多出場選手の地位を確立した。

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「ポルトガルの人口は1000万人だ」とマルティネス氏は指摘した。「クリスティアーノ・ロナウドが［2003年に］代表に加わってから、［ポルトガルは］23シーズン半にわたって主要大会を一度も逃していない。彼がもたらしたプロ意識と、［代表で］234試合という数字がそれを支えている」

比類なき精神力と長いキャリア

かつてマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリーで活躍したロナウドの記録を、将来の選手が上回れるかと問われると、マルティネス氏は強い疑念を示した。ロナウドが見せた肉体的な頑健さと精神的な強さの組み合わせは、100年に一度のものだと考えている。ポルトガル代表のキャプテンとして2016年のEURO制覇に導き、2019年には同国初のUEFAネーションズリーグ優勝、2025年には2度目の優勝を果たした。また今夏には、異なる6大会のFIFAワールドカップで得点した史上初の選手となった。

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ロナウドならではの向上心について、マルティネス氏は最後にこう語った。「［彼の数字を上回ることは］できないと思う。クリスティアーノと接して分かるのは、彼の考え方だ。何かを勝ち取ることが目的なのではなく、バロンドールを獲得することがモチベーションでもなかった。彼の原動力は、翌日にもっと良くなることだった。サッカーへの献身は誰にも負けない。あれほど長く活躍してきた事実は、どんな意見よりも重いと思う」