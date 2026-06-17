アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは2026年ワールドカップ初戦でアルジェリアに勝利をもたらすハットトリックを達成し、喜びを語った。また、涙の場面にも言及した。

2022年大会でアルゼンチンを優勝に導いたメッシは、今大会初戦でもハットトリックを達成し、得点ランキングトップに立ち、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

「アル・バルグース」の愛称で知られるメッシは、通算16得点をマークし、ドイツのミロスラフ・クローゼと並んでワールドカップ史上最多得点記録に並んだ。

試合後、beIN Sportsのインタビューに「家族や代表の仲間、ファンと一緒に祝いたい」と語った。

さらに「ワールドカップをこのようにスタートでき、重要な勝利を収められたのは素晴らしい」と語った。

6度目の出場ながら好調を維持する理由を問われると、「コンディションは良い。今日勝つことが大切だった。前半は苦しかったが、後半は対応できた」と語った。

ファンには「アルゼンチン中がサッカー熱に包まれていることを示してくれた。2022年の大会でも、いつも支えてくれてありがとう。ファンも私たちと一緒に勝利を楽しんでいるはずだ」とメッセージを送った。

イタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏のX（旧Twitter）によると、メッシはアルジェリア戦の先制点直後に流した涙についても語った。

39歳のメッシは「最初のゴール後に泣きましたが、サッカーとは関係ありません」と明かした。

涙の理由をこう説明した。「ここ数日はつらい日々だった。でも、代表団とチームメイトには感謝している。彼らは常にそばにいて、力を与えてくれたからだ」。