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筋肉の負傷から回復したインテルのラウタロ・マルティネスを欠くアルゼンチンが、コルドバのエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスで行われたコスタリカとの親善試合に7-0で勝利した。

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ニコ・パスが8分に先制点を挙げた。35分にはフリアン・アルバレスが追加点を決め、パスは38分に自身2点目を記録。続いてアトレティコ・マドリーのFWアルバレスも2点目を決め、4-0で前半を終えた。

前半にチームをけん引したコモの攻撃的MFパスに代わり、フランコ・マスタントゥオーノが出場。マスタントゥオーノは48分、マキシモ・ペローネのこの試合2アシスト目から早速得点を挙げた。さらに、78分にマック・アリスターがゴールを決めた後、マスタントゥオーノは試合終了2分前に自身2点目を記録し、最終スコアを7-0とした。

そのマスタントゥオーノは試合後、こう語った。「代表にはいつも比類ない熱意を持って来ています。このユニフォームを着ることは最高の経験ですし、日々成長するために貢献したいです。僕たちは懸命に取り組んでいて、この勝利で素晴らしい1年を締めくくることができました」

一方、アルゼンチン代表で直近に出場した親善試合5試合で5得点を挙げているニコ・パスは次のように話した。「自分たちの国を代表するのは最高のことです。特に今日のように、人々からたくさんの愛情を受ける日はそう感じます。自分は成長していると思いますし、ピッチでのプレーを楽しんでいます。チームメイトの素晴らしい質のおかげで、すべてがより簡単になります。彼らと一緒にプレーできるのは僕にとって素晴らしいことです」

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試合終了まで30分の時点でリサンドロ・マルティネスに代わって出場したパルマのDFマリアーノ・トロイロは、フル代表デビューについて語った。「デビューできてとても感激しています。このユニフォームを着ることは、サッカー選手にとって望み得る最高のことです。子どもの頃からこの瞬間を夢見ていました。僕と同じくらい感激しているはずの家族に感謝します。常に全力で取り組もうとしてきましたし、いつかこの機会が訪れると分かっていました」

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エミリアーノ・ディブ・マルティネスは、アルゼンチン代表史上最多となる無失点試合数（47）でセルヒオ・ロメロのGK記録に並んだ。「ファンの心をもう一度つかみたいと思っています。個人的にはさまざまな困難に直面し、直近では顎を骨折しました。チームメイトは100％の状態の僕を必要としているので、コンディションを戻さなければなりませんでした。僕たちはもう一段上のものを見せる必要があると分かっていましたし、メッシがいなくても勝ちたいと思っていました。選手たちはここにいることを愛し、チームのために全力を尽くしています。一歩ずつ順応しているところです。2026年は引き続き良い年です。僕たちはワールドカップの決勝を戦いましたし、それを誇りに思います」

リオネル・スカローニ監督は記者会見でこう語った。「前回のワールドカップのいくつかの試合は、いつまでも私たちの記憶と心に残るでしょう。エジプト戦とイングランド戦での劇的な勝利では、信じられないような感情を味わいました。まず思い浮かぶのは、良い仕事ができたという満足感です。私たちは常に、自分たちの国にふさわしいチームであろうと努めてきました」

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スカローニ監督は、リオネル・メッシの代表引退後に空いた背番号10を誰にも与えなかった。ディエゴ・フォルラン監督率いるウルグアイに2-1で敗れた前回の親善試合でも同様だった。ウルグアイはその後、ドミニカ共和国にも5-0で勝利した。得点はロドリゴ・アギーレ（41分）、ニコラス・デ・ラ・クルスのPK（80分）、フェデリコ・バルベルデ（87分）、ブルーノ・ダミアーニ（94分）のゴールと、ハビエル・バルデスのオウンゴール（70分）によるものだった。

そのほか、チリとコロンビアは0-0で引き分けた。また、エクアドルはボリビアとの親善試合で、ジョン・メルカドとジョルディ・カイセドが前半に得点し、2-0で勝利した。