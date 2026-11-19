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アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが、リオネル・メッシの代表引退後、ホームスタジアムの空席を埋めるため、連盟幹部にチケット価格の引き下げを求めた。火曜夜にコルドバで行われたコスタリカとの親善試合に7-0で大勝したものの、ワールドカップ優勝を経験した守護神は、サポーターの情熱を再び呼び起こすためにチームは努力しなければならないと強調した。

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マルティネス、ホーム戦の観客の少なさに言及

マルティネスは、かつての主将が不在となった最初の数試合で観客数が伸び悩んだことを受け、アルゼンチンの関係者に試合当日の観戦費用を引き下げるよう求めている。BBCスポーツによると、収容人数5万7000人のエスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスには約4万2000人が来場し、客席は約60％埋まった。その3日前には、チケット価格への不満が出る中、アルゼンチンサッカー協会（AFA）の発表によれば、 収容人数5万5000人のラ・ボンボネーラで行われたウルグアイとの2-1の敗戦を、約2万1000人が観戦した 。

守護神が慈善活動による集客を提案

代表戦にもっと多くの子どもたちを呼び込み、サポーターとの絆を取り戻したいマルティネスは、観客を増やす責任は選手、スタッフ、運営幹部が共有していると訴えた。

試合後、ミックスゾーンで報道陣に対し、マルティネスは「もう少し満員に近いスタジアムでプレーしたい。スタンドを埋めるために、慈善活動を企画する必要があるかもしれない」と語った。

「ファンにもう一度、このチームを好きになってもらわなければならない。レオがここにいないのは分かっているし、みんなが何より彼を見に来たかったのは明らかだ。でも、これはアルゼンチン代表だ。僕たちにはその愛情が必要なんだ」

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チケット価格の引き下げを求め、こう続けた。「それを実現する責任は、僕たち選手、コーチングスタッフ、幹部にある。人々に愛情を示し、チケット価格を少し下げて、すべてのスタジアムを満員にしたい。本当にそれが必要なんだ」

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復帰した守護神、連盟幹部に働きかけ

チェルシーで負った顎の骨折により1カ月離脱し、復帰したマルティネスは、経験豊富な優勝メンバーと台頭する若手が混在するチームに、空席の目立つスタンドが及ぼす影響を認めた。

Telefeのインタビューでは、こう説明した。「僕たちにとって好ましくないことだ。レオがいなければ厳しいのは分かっている。でも、選手たちは手本となる存在で、世界王者だ。そして、アルゼンチンへのその愛情を必要としている若い新戦力もたくさんいる」

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さらに、AFA会長のクラウディオ・「チキ」・タピア、リオネル・スカローニ監督、主将たちの名前を挙げ、「チキ、スカローニ、そして主将たちと一緒に、もう一度僕たちを好きになってもらう」と断言した。

連盟に強まるチケット価格見直しの圧力

土曜日のウルグアイ戦でのつまずきから立ち直り、圧倒的な勝利を収めたスカローニ監督率いるチームは、次世代の選手たちを定着させることに目を向ける。ピッチ外では、アルゼンチン代表の次のホーム戦を前に、入場料金とチケットの販売方法を見直すよう、タピア会長とAFAへの圧力が強まっている。一方、マルティネスは最近の顎の負傷から回復し、プレーできる状態にあることを示してチェルシーに戻る。