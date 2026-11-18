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エミリアーノ・マルティネスは、コスタリカに7-0で圧勝したことがアルゼンチン代表の胸躍る新時代の幕開けになると考えている。主将の腕章を誇らしげに巻いたチェルシーのGKは、ファンにもう一度チームを好きになってもらおうとチームメートに呼びかけた。

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アルゼンチン、親善試合でコスタリカに大勝

新たな顔ぶれのアルゼンチンは火曜日、親善試合で コスタリカに7-0で圧勝 する容赦ない戦いを見せた。マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで リオネル・メッシを欠いて 臨んだ2026年ワールドカップ準優勝チームは、際立った強度を示した。

マルティネスは勝利を守備から支え、この圧倒的な試合を新時代の出発点とした。ベテランGKは重要なリーダー役を担い、若い世代の攻撃陣を導いた。先週金曜日に ウルグアイに1-2で敗れた 試合からは5人を変更。この素早い立て直しは、リオネル・スカローニ監督が現在擁する選手層の厚さを際立たせた。

マルティネス、ファンに「もう一度好きになってもらいたい」

DFクリスティアン・ロメロが最近負傷したため、マルティネスはコルドバで主将の腕章を巻いた。無失点に抑えたチェルシーのGKは試合後、メッシ不在のチームの将来について熱いメッセージを送った。

「ファンにもう一度、このチームを好きになってもらいたい」。マルティネスは試合後にそう語り、続けた。「もう少し力を出さなければならないことは分かっていた。レオのいない今、この新たな段階を勝利で始めたかった」

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この試合は、 マルティネスにとって見事な復帰戦 にもなった。 顎の骨折 で手術を受けていたマルティネスは、「意欲は常にある。最近はいろいろなことがあったし、チームメートが僕を必要としているから、良い状態でいなければならなかった」と付け加えた。

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パスとアルバレスが容赦ない攻撃をけん引

マルティネスが守備に安定感をもたらす一方、アルゼンチンの若いFW陣は前半に目まぐるしい攻撃を繰り広げた。ニコ・パスは2得点を挙げ、いずれ象徴的な背番号10を継ぐ有力候補としての存在感を示した。

フリアン・アルバレスも前半に2得点。ハーフタイムにパスと交代で入ったフランコ・マスタントゥオーノも、ほどなくして2得点を挙げた。アレクシス・マック・アリスターが加点し、スコアは7-0となった。一方、マルティネスはアルゼンチン代表での無失点試合数を47に伸ばし、セルヒオ・ロメロが持つ代表記録に並んだ。

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アルゼンチン、新たな時代に期待

この圧勝は、伝説的な中心選手を欠いてもアルゼンチンが破壊力のある攻撃的なサッカーを見せられることを証明した。アルゼンチンは今後、この完璧な試合を足掛かりに前進を目指す。ファンの力強い後押しを受け、チームの新たな段階はすでに最高の形で始まっている。