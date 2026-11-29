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チェルシーのシャビ・アロンソ監督が、MFフェルミン・ロペスを獲得するため、10代のウイング、エステヴァン・ウィリアンをバルセロナに提示する交換トレードに前向きだという。以前はブラジル代表の若手を辛抱強く見守るよう求めていたアロンソだが、プレミアリーグでの出場時間が少ないことから、スタンフォード・ブリッジを離れる可能性が浮上している。

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アロンソ、エステヴァンとバルセロナのフェルミンの交換を構想

チェルシーのシャビ・アロンソ監督が、10代のウイング、エステヴァン・ウィリアンをバルセロナに送り、MFフェルミン・ロペスを獲得する野心的な交換トレードを模索している。カタルーニャのメディア『El Nacional』が報じた。

アロンソは以前、ブラジル代表の若手を辛抱強く見守るよう求めていた。しかし今季、プレミアリーグでエステヴァンを先発起用したのはわずか2試合で、スタンフォード・ブリッジでの長期的な役割に疑問が生じている。

チェルシー、かつての「メッシーニョ」でフリックの抵抗を崩せるか

アロンソは、欧州選手権優勝経験を持つフェルミンを、自身の西ロンドンでの構想に不可欠な補強とみている。チェルシーは以前も高額の条件で獲得を試みたが、バルセロナのハンジ・フリック監督に阻まれた。

母国でかつて「メッシーニョ」と呼ばれたエステヴァンを提示すれば、チェルシーは交渉を進める新たな材料を得られるかもしれない。バルセロナはブラジル時代の同選手を長期間スカウトし、そのスピード、ドリブル、右サイドからの攻撃力を高く評価している。

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欧州で台頭する2人の対照的な歩み

エステヴァンはパルメイラスから3400万ユーロに加え、最大2300万ユーロの追加金で移籍し、2025年8月にチェルシーでお披露目された。アヤックス戦ではチェルシー史上最年少のUEFAチャンピオンズリーグ得点者となり、バルセロナ戦を含む最初の先発3試合すべてで得点。キリアン・エンバペ、アーリング・ハーランドに続く記録を残したが、2026年4月にハムストリングに重傷を負い、ワールドカップ出場を断念した。

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一方のフェルミンは、全公式戦で13得点17アシストを記録する自己最高のシーズンを送った後、2026年1月にバルセロナとの契約を2031年まで延長した。2024-25シーズンの国内3冠と、チャンピオンズリーグのオリンピアコス戦でのハットトリックに続く活躍だった。

複雑な移籍の最終判断を握るフリック

現時点で、この交換案は正式な交渉ではなく、移籍市場での可能性にとどまる。フリックは、先発でも途中出場でも試合の流れを変えられる、積極的にプレスをかけるMFを手放すことに消極的だ。

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バルセロナにはすでに右サイドの主力アタッカーとしてラミン・ヤマルがいる。そのためチェルシーは、両クラブと両選手を説得し、2人の評価額の差も解消する必要がある。