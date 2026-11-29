アロンソ、エステヴァンとバルセロナのフェルミンの交換を構想
チェルシーのシャビ・アロンソ監督が、10代のウイング、エステヴァン・ウィリアンをバルセロナに送り、MFフェルミン・ロペスを獲得する野心的な交換トレードを模索している。カタルーニャのメディア『El Nacional』が報じた。
アロンソは以前、ブラジル代表の若手を辛抱強く見守るよう求めていた。しかし今季、プレミアリーグでエステヴァンを先発起用したのはわずか2試合で、スタンフォード・ブリッジでの長期的な役割に疑問が生じている。
チェルシー、かつての「メッシーニョ」でフリックの抵抗を崩せるか
アロンソは、欧州選手権優勝経験を持つフェルミンを、自身の西ロンドンでの構想に不可欠な補強とみている。チェルシーは以前も高額の条件で獲得を試みたが、バルセロナのハンジ・フリック監督に阻まれた。
母国でかつて「メッシーニョ」と呼ばれたエステヴァンを提示すれば、チェルシーは交渉を進める新たな材料を得られるかもしれない。バルセロナはブラジル時代の同選手を長期間スカウトし、そのスピード、ドリブル、右サイドからの攻撃力を高く評価している。
欧州で台頭する2人の対照的な歩み
エステヴァンはパルメイラスから3400万ユーロに加え、最大2300万ユーロの追加金で移籍し、2025年8月にチェルシーでお披露目された。アヤックス戦ではチェルシー史上最年少のUEFAチャンピオンズリーグ得点者となり、バルセロナ戦を含む最初の先発3試合すべてで得点。キリアン・エンバペ、アーリング・ハーランドに続く記録を残したが、2026年4月にハムストリングに重傷を負い、ワールドカップ出場を断念した。
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一方のフェルミンは、全公式戦で13得点17アシストを記録する自己最高のシーズンを送った後、2026年1月にバルセロナとの契約を2031年まで延長した。2024-25シーズンの国内3冠と、チャンピオンズリーグのオリンピアコス戦でのハットトリックに続く活躍だった。
複雑な移籍の最終判断を握るフリック
現時点で、この交換案は正式な交渉ではなく、移籍市場での可能性にとどまる。フリックは、先発でも途中出場でも試合の流れを変えられる、積極的にプレスをかけるMFを手放すことに消極的だ。
バルセロナにはすでに右サイドの主力アタッカーとしてラミン・ヤマルがいる。そのためチェルシーは、両クラブと両選手を説得し、2人の評価額の差も解消する必要がある。